Neve Campbell sarà Polaris in X-Men ’97 – Stagione 2

Neve Campbell è stata scelta per il ruolo di Polaris, personaggio degli X-Men che doppierà nella seconda stagione di X-Men ’97. Inizialmente questo casting era stato associato al progetto cinematografico che i Marvel Studios hanno in cantiere con protagonisti gli X-Men, titolo per il quale sembra sia in trattative Jake Schreier, regista di Thunderbolts*.

Anche se la notizia di un casting vocale non è emozionante come quella di un interprete in carne e ossa che darà corpo ai personaggi dei fumetti, il toto-X-Men è ancora molto caldo, e sono tante le voci che circondano il nuovo casting per il prossimo film.

La dottoressa Lorna Sally Dane, alias Polaris, è stata introdotta alla fine degli anni ’60, prima di rivelarsi la figlia di Magneto molti anni dopo. Possiede poteri simili a quelli del padre e soffre di problemi di salute mentale che spesso la portano a perdere il controllo e a rivoltarsi contro i suoi compagni eroi mutanti. È stata anche conosciuta come Malice e come uno dei Quattro Cavalieri di Apocalisse, Pestilenza. Polaris ha debuttato nel live-action nella serie The Gifted del 2018, dove è stata interpretata da Emma Dumont.

X-Men ’97 è stata un successo di critica e i fan rimangono impazienti per la seconda stagione… sfortunatamente, un nuovo report di Nexus Point News rivela che X-Men ’97 non tornerà sulla piattaforma di streaming prima del 2026.

X-Men ’97 non tornerà sulla piattaforma di streaming prima del 2026

Si dice che ciò sia il risultato di “modifiche apportate alla storia e alle sceneggiature“. Matthew Chauncey ha sostituito DeMayo come capo sceneggiatore e si pensa che abbia rielaborato le bozze che DeMayo ha scritto prima di essere licenziato dallo show.

I produttori esecutivi di X-Men: The Animated Series Larry Houston e Eric e Julia Lewald manterranno i loro ruoli di produttori consulenti. Anche il cast vocale principale tornerà, anche se al momento non ci sono notizie su nuove aggiunte.

Per quanto deludente sia questo ritardo, i fan della Marvel Animation non rimarranno delusi nel 2025; Your Friendly Neighborhood Spider-Man e Marvel Zombies sono entrambi in arrivo, mentre immaginiamo che la terza stagione di What If…? debutterà l’anno prossimo.

Ad agosto, il responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, è apparso a un Q&A insieme al produttore supervisore Jake Casterona e al regista Emi/Emmett Yonemura. Quando a Winderbaum è stato chiesto cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie, ha risposto anticipando, “Ci sono molti team, nella Marvel, che hanno la lettera ‘X’ seguita da un trattino. Te lo direi così… ci sono altri due team X nella seconda stagione”.

Emi/Emmett Yonemura (che ha diretto “Fire Made Flesh”, “Remember It”, “Bright Eyes” e “Tolerance Is Extinction – Part 2”) ha anche condiviso grandi elogi per il nuovo capo sceneggiatore di X-Men ’97.

“Oh, è adorabile. Adoro lavorare con lui”, ha detto entusiasta il regista. “Non è nemmeno in onda da molto tempo, ed è già uno scrittore super dolce e incredibilmente talentuoso, quindi ci stiamo già divertendo un mondo, e sono davvero emozionato che i fan vedano cosa ci aiuta a portare in tavola perché è incredibile, è un genio”.

Quello che c’è da sapere su X-Men ’97

X-Men ’97 si è rivelato un grande successo di critica e di fan: il finale del 15 maggio, “La tolleranza è l’estinzione, parte 3”, ha raccolto 3,5 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni su Disney+, diventando il finale di serie animata più visto dalla prima stagione di What If…?.

I Marvel Studios hanno chiaramente preso atto della popolarità della serie e stanno finalmente procedendo con il tanto atteso reboot degli X-Men in live-action. Recentemente abbiamo saputo che lo scrittore di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente sarà lo sceneggiatore Michael Lesslie.

Il cast vocale originale di X-Men ’97 include Ray Chase nei panni di Ciclope, Jennifer Hale nei panni di Jean Grey, Alison Sealy-Smith nei panni di Tempesta, Cal Dodd nei panni di Wolverine, JP Karliak nei panni di Morph, Lenore Zann nei panni di Rogue, George Buza nei panni di Bestia, AJ LoCascio come Gambit, Holly Chou come Jubilee, Isaac Robinson-Smith come Bishop, Matthew Waterson come Magneto e Adrian Hough come Nightcrawler.