Nine Perfect Strangers – Stagione 2: rivelata la finestra di uscita e la nuova location

È stata svelata la data di uscita della seconda stagione di Nine Perfect Strangers. Quattro anni dopo la prima, il thriller di successo di Hulu torna con un nuovo gruppo di sconosciuti che sperano di sfuggire ai loro passati traumatici in un malfamato resort per la salute e il benessere guidato dalla sua fondatrice poco ortodossa Masha, interpretata da Nicole Kidman. L’attrice pluripremiata riprenderà il ruolo di Misha nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers e sarà affiancata da un nuovo cast, tra cui Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin.

Secondo Deadline Hollywood, Hulu ha confermato che la seconda stagione di Nine Perfect Strangers sarà disponibile in streaming questa primavera. Anche l’ambientazione della serie si sposterà dalla fittizia Tranquillum House a Cabrillo, in California, alle Alpi austriache. Con la stagione 1 adattata dal romanzo di Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers sembra adottare un formato antologico simile a The White Lotus, in cui Masha guida un nuovo gruppo di abitanti della città attraverso un intenso viaggio di otto episodi dei suoi metodi di guarigione non convenzionali in un nuovissimo ritiro.

Cosa significa la finestra di uscita per Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers affronta una dura concorrenza in streaming

Inizialmente annunciata come una serie limitata, Nine Perfect Strangers è diventata uno dei più grandi successi di Hulu, spingendo lo streamer a dare il via libera a un secondo capitolo con nuovi personaggi, una nuova location e una storia simile. Lo showrunner David E. Kelley torna ad adattare ancora una volta l’opera di Moriarty, dopo il successo di Big Little Lies, che vedeva anche Nicole Kidman. Il secondo capitolo dello show introdurrà un tono più oscuro, forse più “gotico”, come accennato da Murray Bartlett, già protagonista di The White Lotus, che interpreterà Brian, un ex conduttore televisivo per bambini.

La seconda stagione di Nine Perfect Strangers non sarà l’unico grande show che debutterà nella primavera del 2025. Hulu presenterà anche la stagione finale di The Handmaid’s Tale, mentre Max riporterà The Last of Us per la sua seconda stagione ad aprile e riproporrà la serie comica vincitrice di un Emmy Hacks per la quarta stagione. Apple TV+ entra in competizione con The Studio, una satira con Seth Rogen che sarà trasmessa per la prima volta il 26 marzo. Anche la seconda stagione di Poker Face di Peacock dovrebbe uscire nello stesso periodo. Con un programma così fitto, Nine Perfect Strangers dovrà mantenere il suo slancio come la serie originale più seguita di Hulu.