Nobody Wants This – stagione 2 aggiunge due guest star, una da Gossip Girl

Nobody Wants This ha due guest star di spicco per la seconda stagione. La serie romantica con Kristen Bell e Adam Brody è diventata rapidamente un grande successo di streaming per Netflix. Bell interpreta Joanne, una podcaster di sesso e appuntamenti che inizia a frequentare un rabbino, Noah Roklov (Brody). Nobody Wants This – stagione 2 vedrà Joanne e Noah continuare a sviluppare la loro relazione e farla funzionare nonostante l’opposizione di alcuni dei loro amici e familiari.

Secondo Variety, Leighton Meester e Miles Fowler si uniranno allo show come guest star nella seconda stagione. La Meester, che è sposata con Brody, interpreta Abby, “la nemesi di Joanne alle medie che ora è una mamma influencer su Instagram”. Il personaggio di Fowler è Lenny, “il compagno di squadra di Matzah Ballers di Noah (Brody) che viene sistemato con Morgan (Justine Lupe)”. Meester è nota per aver interpretato Blair Waldorf in Gossip Girl della CW, mentre Miles Fowler ha recentemente interpretato Jaylen in Man on the Inside di Netflix.

Cosa significa per Nobody Wants This

Abby e Lenny possono inserirsi bene nella storia in corso

Il coinvolgimento della Meester aggiunge una nuova dimensione alla serie, dato che Brody probabilmente condividerà le scene con sua moglie. Sarà intrigante vedere come la loro dinamica sullo schermo contrasta con quella nella vita reale, soprattutto perché i loro personaggi non avranno una relazione sentimentale. La rivalità tra il personaggio della Meester, Abby, e Joanne sarà divertente e comica da guardare. Il loro conflitto, che risale ai tempi delle medie, probabilmente costringerà Joanne a confrontarsi con alcune insicurezze di lunga data che ora dovrà affrontare.

Per quanto riguarda il personaggio di Fowler, Lenny, può aiutare a rispondere a una delle domande più importanti di Nobody Wants This – stagione 2, ovvero cosa succederà tra Morgan e il fratello di Noah, Sasha (Timothy Simons). Il fatto che Morgan esca con Lenny indica che non avrà una relazione romantica con Sasha, nonostante sia interessata a lui. Noah potrebbe cercare di anticipare questa catastrofe facendo incontrare Lenny e Morgan, poiché non vuole che lei o Sasha mettano a rischio la sua relazione con Joanne.