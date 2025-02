S.W.A.T. – stagione 8 annuncia una guest star nel ruolo di un gangster

Una star di The Chosen si unisce al cast dell’ottava stagione di S.W.A.T.. La serie della CBS con protagonista Shemar Moore era stata inizialmente cancellata dopo la sesta stagione. Una forte campagna di Moore e la fedele base di fan hanno contribuito al rinnovo di S.W.A.T. per una settima e ultima stagione. Ancora una volta si è trattato solo di una fine temporanea. Un altro rinnovo e la storia dell’ottava stagione di S.W.A.T. continua l’amata serie mentre il sergente Daniel “Hondo” Harrelson (Moore) continua a prendere decisioni difficili attraverso il suo lavoro a Los Angeles.

La CBS ha ora rivelato che Stelio Savante sarà guest star nell’episodio del 21 febbraio. Il ruolo di Savante è descritto come segue: “In un episodio intitolato ‘Deep Cover’, Savante interpreta Omar, a capo di un gruppo di gangster albanesi costretti a rapinare banche per pagare i loro debiti alla mafia russa”. Savante ha già interpretato Mosè in un episodio della popolare serie biblica The Chosen. È stato anche candidato ai SAG Award per il suo lavoro in Ugly Betty e ha vinto l’American Movie Award come miglior attore per Once We Were Slaves del 2014.

Cosa significa per l’ottava stagione di S.W.A.T.

Omar sarà un personaggio avvincente in “Deep Cover”

Sebbene Moore sia il volto della serie, molti dei migliori episodi di S.W.A.T. sono stati in gran parte definiti dalle guest star. Savante è l’ultima guest star che avrà un impatto significativo sull’attuale stagione di S.W.A.T. Come molti dei personaggi di spicco della serie, Omar è molto più di quello che sembra. Viene costretto a rapinare banche per pagare i debiti contratti con la mafia russa. Questo mette Omar in una situazione difficile che porterà avanti il conflitto in “Deep Cover”.

Come guest star, non è previsto che Savante diventi un attore regolare della serie S.W.A.T., anche se potrebbe esserci la possibilità che la sua storia continui a seconda del suo destino nell’episodio. Al di fuori di Hondo, il cast è cambiato molto da quando la serie ha debuttato nel 2017. Sebbene un cast in evoluzione possa rappresentare una sfida per molte serie, non si è rivelato un problema per S.W.A.T., soprattutto grazie all’impatto positivo che i nuovi arrivati come Savante sono in grado di avere.