Amy Adams parla di Rachel Brosnahan come Lois Lane: “Il ruolo non appartiene a una sola persona”

Amy Adams, interprete di Lois Lane nel DCEU, ha parlato di recente della sua esperienza nel ruolo e del suo punto di vista su Rachel Brosnahan che lo ha assunto per il film su Superman del DCU. Amy Adams è famosa per una serie di ruoli, avendo vinto Golden Globe e molti altri premi importanti per le sue interpretazioni in una serie di film. I fan dei film di supereroi riconosceranno probabilmente il suo ruolo in Man Of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice e in entrambe le iterazioni di Justice League, con la Adams che ha interpretato Lois Lane in tutti e quattro i film, il che le conferisce una comprensione unica del ruolo.

In un’intervista a Vanity Fair, Amy Adams ha parlato di molti dei suoi ruoli precedenti, compreso quello di Lois Lane nella linea temporale del DCEU. La Adams ha dichiarato di essersi divertita a lavorare a fianco degli altri attori di Man Of Steel e su set colossali, e ha detto: “Una delle cose che mi piacciono dei canoni dei supereroi è che per me è quasi come il teatro, in un certo senso. È come se diverse persone assumessero il ruolo e il ruolo non appartenesse a una sola persona“.

Questo ha portato a una domanda su quale consiglio la Adams darebbe all’attrice Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane nel DCU, che dovrebbe recitare accanto al Superman di David Corenswet nel film Superman del 2025. Amy Adams ha risposto alla domanda affermando che il suo consiglio sarebbe: “Oh, solo divertirsi. Divertiti e basta, e sono sicura che lo farà. È meravigliosa e spero che riesca a portare il suo senso dell’umorismo. Ha una grande sensibilità, è una brava attrice ma ha anche un grande senso comico naturale, e spero che riusciremo a vederne ancora un po’”.

Cosa significa il consiglio di Amy Adams a Rachel Brosnahan

Essendo la precedente Lois Lane nell’impero dei film live-action della DC, Amy Adams si trova in una posizione unica per parlare del franchise e del ruolo, rendendo i suoi consigli ancora più degni di nota. Ciò rende ancora più degno di nota il fatto che il suo consiglio sia in gran parte quello di godersi l’esperienza, mentre le lodi della Adams nei confronti della Brosnahan suggeriscono che si tratta di un suo consiglio specifico perché è già sicura che la nuova Lois Lane sarà più che abile nel ruolo.

Il debutto di Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane avverrà 4 anni dopo l’ultima apparizione di Amy Adams nel DCEU in Justice League di Zack Snyder.

Allo stesso modo, i commenti di Amy Adams sul fatto che ruoli come Lois Lane non appartengono a una sola persona e la sua discussione sul talento recitativo di Rachel Brosnahan contribuiscono a dimostrare come la Brosnahan possa fare suo il ruolo e suggeriscono che questo è più importante che cercare di rispecchiare o eguagliare ciò che è venuto prima. Questo si allinea con la precedente discussione della Adams sul casting di Lois Lane nel DCU, che in un’intervista di ottobre a Variety aveva dichiarato: “La amo. Sarà fantastica. Spero che il ruolo sia infuso della sua sensibilità, del suo umorismo naturale, della sua forza e della sua arguzia”.

FOTO DI COPERTINA: Amy Adams assiste alla prima di ‘Nocturnal Animals’ durante la 73esima Mostra del Cinema di Venezia. Foto di arp via Depositphotos.com