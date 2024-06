Paul Giamatti sarà il villain di Star Trek: Starfleet Academy

La prossima serie della Paramount+ Star Trek: Starfleet Academy ha messo a segno un altro colpo importante per il suo casting, essendo riuscita a coinvolgere Paul Giamatti in un ruolo da guest ricorrente nei panni del cattivo principale della prima stagione, che ha un sinistro legame con il passato di uno dei cadetti protagonisti.

Giamatti si unisce a Holly Hunter, che Variety ha riportato in esclusiva a maggio si imbarcherà in Star Trek: Starfleet Academy come capitano e cancelliere dell’Accademia.

“A volte sei abbastanza fortunato da scoprire che uno dei più grandi attori viventi è anche un grande fan di ‘Star Trek’, e incontrare Paul è stato uno di quei momenti miracolosi per noi”, hanno detto i co-showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau in una dichiarazione. “L’assoluta gioia con cui si è tuffato in ‘Starfleet Academy’ è superata solo dalla gratitudine che proviamo per il fatto che si sia unito al nostro incredibile cast.”

Star Trek: Starfleet Academy ci presenterà un giovane gruppo di cadetti che si uniscono per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto gli occhi attenti ed esigenti dei loro istruttori, scopriranno cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre navigano tra amicizie fiorenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l’Accademia che la stessa Federazione.

Dopo aver annunciato la sua partecipazione al film di Downton Abbey 3, Paul Giamatti è stato legato anche al franchise di Hostel per un prossimo adattamento televisivo. L’attore è reduce da una nomination agli Oscar per The Holdovers.