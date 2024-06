Deadpool & Wolverine: Hot Toys svela l’incredibile la statua di Wolverine 1:6

Per dare il via all’85° anniversario Marvel, Hot Toys ha debuttato con la sua prima figura ufficiale da collezione in sesta scala di Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, statua che mette in luce un personaggio che è il migliore in quello che fa, ma in quello che fa non è bello: Wolverine di Hugh Jackman!

Anche se lo studio deve ancora svelare una immagine ufficiale di Wolverine che indossa la sua maschera, l’accurato oggetto da collezione apparentemente ci dà la nostra migliore occhiata al Logan di Jackman mascherato e pronto per la battaglia. Secondo l’annuncio, l’oggetto da collezione presenta una testa mascherata di nuova concezione con facce inferiori intercambiabili che mostrano diverse espressioni, un corpo muscoloso altamente posizionabile, braccia realizzate in materiale siliconico con gomiti senza cuciture, costume accuratamente su misura che replica il suo outfit da battaglia, molteplici mani intercambiabili, con artigli a lame attaccabili per ulteriori opzioni di posa.

Hot Toys ha anche confermato che sarà disponibile in un’edizione standard e in un’edizione speciale deluxe che include accessori aggiuntivi per il suo look alternativo, tra cui una testa scolpita senza maschera, un paio di braccia con maniche intercambiabili e un set di armature danneggiate in battaglia per ricreare più scene.

“I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi: Deadpool e Wolverine. Un svogliato Wade Wilson fatica nella vita di tutti i giorni. I suoi giorni da mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo pianeta natale si trova ad affrontare una minaccia alla sua esistenza, Wade deve, con riluttanza, vestirsi di nuovo con un ancora più riluttante… riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine- ah cazzo. Le sinossi sono così dannatamente stupide.”

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.