Jude Law “probabilmente” non farebbe un altro film Marvel e svela il perché

Quando Jude Law si è unito al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Yon-Rogg di Captain Marvel, i fan avevano grandi speranze per il cattivo. Sfortunatamente, nonostante l’attore abbia fornito un’ottima interpretazione, Yon-Rogg rientra nella categoria dei cattivi Marvel Studios ampiamente dimenticabili.

Il fanatico Kree è stato sconfitto da Carol Danvers e i primi piani prevedevano una scena post-credits che rivelava che era stato scaricato su Sakaar. Invece, il suo destino è stato lasciato in sospeso, pur lasciando aperta la porta a un possibile ritorno.

Parlando con GQ, a Jude Law è stato chiesto se sarebbe disposto a riprendere il suo ruolo di supercattivo nel MCU.

“Se ne farei un altro? Probabilmente no ”, ha ammesso. “Non era male. [Il mio personaggio] era un po’ secco. Volevo essere un po’ più divertente. Speravo di essere un po’ più un cattivo con i baffi, e credo di aver continuato a proporre idee che non andavano in questo film. E così ho fatto quello che mi è stato detto”.

Non sembra l’esperienza più piacevole del MCU, anche se Law ha prestato la sua voce al personaggio nella seconda stagione di What If…? (dove, a onor del vero, Yon-Rogg era più un cattivo con i baffi).

Cos’altro aveva detto Jude Law sulla sua esperienza Marvel

Questi commenti fanno eco a quelli fatti dalla star di Fantastic Beasts e Skeleton Crew il mese scorso. “Non credo che potessero ottenere molto di più da Yon-Rogg. Per me è stato l’apice della Marvel ”, aveva detto Law all’epoca. “È stata davvero una bella esperienza”.

“Avrei voluto potermi divertire un po’ di più con la parte. Volevo che fosse più arcigno. Volevo che fosse più umoristico. Inoltre, quelle tute sono difficili da muovere perché sono di gomma spessa”.

E ha aggiunto: “Vai al campo stunt per un paio di mesi, dove fai tutte queste prove di combattimento e impari a fare tutte queste cose. Poi indossi la tuta e pensi: ‘Oh! Non riesco a toccarmi le dita dei piedi! Come farò a fare tutte queste cose con questo coso addosso?“ Ma poi lo capisci”.

Uscito tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Captain Marvel ha guadagnato oltre 1,1 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel 2019. Tuttavia, il suo sequel, The Marvels, è arrivato nelle sale lo scorso novembre e ha incassato solo 206 milioni di dollari alla fine della sua corsa.

Nonostante questo risultato deludente, Captain Marvel dovrebbe comunque essere un attore importante nei prossimi film sugli Avengers, Doomsday e Secret Wars.