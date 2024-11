Peacemaker: concluse le riprese della seconda stagione

Si sono appena conclude le riprese della seconda stagione di Peacemaker che era entrata in lavorazione ancora prima che venisse ufficializzato il riavvio del DCU. A dare la notizia via social proprio i protagonisti e James Gunn in persona.

Alcuni membri del cast hanno recentemente annunciato di aver terminato di lavorare allo show, ma questo significa che le riprese si sono ufficialmente concluse in vista di un lancio previsto per il 2025 il prossimo agosto. Un primo sguardo è probabilmente ancora lontano, anche se Creature Commandos potrebbe dare qualche indizio su dove andrà a parare la storia di Christopher Smith.

“E questa è una chiusura sulla seconda stagione di [Peacemaker], inclusi i nostri ultimi attori rimasti [Steve Agee], [Tim Meadows], [Sol Rodriguez] [e] [Brandon Stanley] (e il nostro direttore della fotografia Sam McCurdy, qui raffigurato pochi istanti dopo l’ultima ripresa)”, ha condiviso Gunn sui social media. “Grazie a tutto il cast e alla troupe che hanno reso questa un’esperienza meravigliosa”.

Il regista ha aggiunto: “Il mio sollievo per la pausa dalle riprese dopo dieci mesi di fila è controbilanciato da quanto mi mancherete tutti!” Per chi non lo sapesse, Gunn ha lavorato contemporaneamente a Superman e Peacemaker.

Peacemaker segue le avventure esplosive del personaggio che John Cena riprende dopo il film del 2021 di James Gunn The Suicide Squad, un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace a qualsiasi costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla.

La seconda stagione di Peacemaker ha riunito un cast impressionante che include John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman e Tim Meadows. Si vocifera che apparirà anche Joel Kinnaman.

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.