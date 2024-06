Peacemaker – Stagione 2: Frank Grillo sfoggia il fisico per Rick Flag Sr.

Dopo essere stato scelto per interpretare Rick Flag Sr. nella serie animata Creature Commandos dei DC Studios, abbiamo recentemente appreso che Frank Grillo passerà al live-action quando riprenderà il ruolo nella seconda stagione di Peacemaker. La sua presenza nella serie con protagonista John Cena ha perfettamente senso, dato che quest’ultimo ha ucciso suo figlio Rick Flag nel film The Suicide Squad. Nella seconda stagione, dunque, il personaggio interpretato da Grillo andrà senza dubbio a caccia di Peacemaker in cerca di vendetta.

Sembra inoltre che la sua sarà una minaccia ben peggiore di quello che ci si potrebbe aspettare, dato il fisico messo su dall’attore e che è stato da lui recentemente condiviso sui social. Frank Grillo si sta dunque allenando per non sfigurare accanto al possente ex wrestler e l’obiettivo sembra essere stato raggiunto. Qui di seguito, ecco la foto condivisa sul proprio account Instagram dall’attore:

Frank Grillo (Rick Flag Sr) prepared for recording the second season of #Peacemaker. pic.twitter.com/zcg16YZwfE — ComicsTalk (@comicstalk616) June 12, 2024

Chi ci sarà in Peacemaker – Stagione 2?

La prima stagione di James Gunn ha visto protagonisti John Cena nel ruolo di Peacemaker, Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo, Jennifer Holland nel ruolo di Emilia Harcourt, Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Steve Agee nel ruolo di John Economos, Chukwudi Iwuji nel ruolo di Murn, Robert Patrick nel ruolo di Auggie Smith/White Dragon, Frank Grillo sarà Rick Flag, Sr. e altri ancora.

Non è chiaro quali personaggi torneranno nel prossimo capitolo, ma James Gunn ha già detto che ha intenzione di stabilire più collegamenti con la DC nel prossimo capitolo, dopo le apparizioni a sorpresa di Ezra Miller e Jason Momoa nel finale della prima stagione. James Gunn, tuttavia, ha anche affermato che quasi tutto il cast ritornerà nella seconda stagione.

L’agenzia conferma inoltre che Gunn sarà il regista di tre episodi della seconda stagione. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione di suo figlio Rick Jr. da parte di Peacemaker in The Suicide Squad.

