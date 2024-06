Jude Law svela di aver quasi accettato il ruolo di Superman: “Ho scelto di non farlo'”

Molti attori si sono avvicinati al ruolo di Superman nel corso degli anni e l’attore britannico Jude Law è stato uno di questi. Law era infatti stato contattato per interpretare il supereroe in Superman: Flyby, il film scritto da J. J. Abrams che si proponeva di offrire una nuova versione della storia delle origini dell’Uomo d’Acciaio. Krypton avrebbe avuto un ruolo importante, con Lex Luthor agente governativo ossessionato dagli UFO e Lois Lane intenzionata a smascherarlo.

Secondo quanto trapelato, in quel film Superman avrebbe dovuto scontrarsi con un gruppo di kryptoniani malvagi, per poi morire ed essere inviato nel paradiso kryptoniano per incontrare suo padre, Jor-El, prima di essere resuscitato. Come ci si aspetterebbe, Kal-El sarebbe tornato per salvare la situazione, solo per un finale a rischio che lo vedeva tornare sul suo pianeta natale. In una nuova intervista con The Playlist, Jude Law – poi unitosi ai franchise di Captain Marvel e Animali fantastici – ha rivelato i motivi per cui il suo coinvolgimento non è andato in porto.

“C’è stato un processo di flirt con l’iconico personaggio della DC Comics“, ricorda Law. “E io ho sempre resistito perché mi sentivo come fuori luogo. E so che si può dire: “Beh, ma tu hai interpretato Yonn-Rogg e Silente!”. Ma quello mi sembrava un passo troppo lungo“. “Ed è stato quando Brett Ratner stava per dirigere, credo. E non avevano una sceneggiatura, se ricordo bene. Avevano una sceneggiatura? Non ricordo di averne letta una. È passato molto tempo. Mi portarono il vestito. Pensavano: ‘Questo potrebbe farti cambiare idea’“.

Jude Law ha dunque confermato di essere addirittura arrivato a provare il costume, che sembra fosse solo un prototipo. “Non era come il costume di Reeve. Era una specie di costume più metallico. Comunque, l’ho provato e mi sono guardato allo specchio e una parte di me all’inizio pensava: ‘Wow, sarebbe una bella cosa’, e poi ho pensato: ‘No, non puoi… non puoi farlo’. Non puoi”. E non mi sono venduto a me stesso“, ammette Law. “Mi sono allontanato e il film non è mai stato realizzato. Quindi forse non sarebbe servito a nulla se avessi accettato“.

Superman tornerà al cinema con la regia di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.