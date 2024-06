Peacemaker – Stagione 2: Sol Rodríguez sarà Sasha Bordeaux

Mentre continua la produzione di The Peacemaker – Stagione 2, abbiamo notizie di due nuove aggiunte al cast della serie spin-off di The Suicide Squad di James Gunn. THR riporta infatti che l’attrice Sol Rodriguez di Picard e David Denman, attore di The Office, hanno entrambi firmato per ruoli di supporto, e almeno uno di loro interpreterà un personaggio affermato della DC Comics.

Mentre i dettagli sul ruolo di Denman sono stati tenuti nascosti, Rodriguez è stata scritturato per il ruolo di Sasha Bordeaux, che ha fatto il suo debutto come alleato di Batman nel n. 751 di Detective Comics del 2000. Introdotta per la prima volta come giovane artista marziale assunta come guardia del corpo di Bruce Wayne da Lucius Fox, il Cavaliere Oscuro ha in realtà addestrato la Bordeaux come sua nuova apprendista prima che venisse incastrata per l’omicidio di Vesper Fairchild e mandata in prigione. In seguito si è unita all’agenzia governativa Checkmate.

La Rodriguez ha interpretato la dottoressa Teresa Ramirez nella seconda stagione di Picard ha anche diretto la commedia romantica di Netflix Holiday in the Vineyards. Tra gli altri suoi crediti figurano il reboot di Party of Five di Freeform e la serie Devious Maids di ABC Signature/Lifetime. Denman è invece probabilmente noto per aver interpretato Roy in The Office della NBC, e in precedenza ha lavorato con Gunn in L’angelo del male – Brightburn. È apparso anche in 13 Hours, Big Fish, Bosch: Legacy e nell’attuale serie di Netflix Eric.

Chi ci sarà in Peacemaker – Stagione 2?

La prima stagione di James Gunn ha visto protagonisti John Cena nel ruolo di Peacemaker, Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo, Jennifer Holland nel ruolo di Emilia Harcourt, Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Steve Agee nel ruolo di John Economos, Chukwudi Iwuji nel ruolo di Murn, Robert Patrick nel ruolo di Auggie Smith/White Dragon, Frank Grillo sarà Rick Flag, Sr. e altri ancora.

Non è chiaro quali personaggi torneranno nel prossimo capitolo, ma James Gunn ha già detto che ha intenzione di stabilire più collegamenti con la DC nel prossimo capitolo, dopo le apparizioni a sorpresa di Ezra Miller e Jason Momoa nel finale della prima stagione. James Gunn, tuttavia, ha anche affermato che quasi tutto il cast ritornerà nella seconda stagione.

L’agenzia conferma inoltre che Gunn sarà il regista di tre episodi della seconda stagione. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione di suo figlio Rick Jr. da parte di Peacemaker in The Suicide Squad.

