Scooby-Doo, Netflix conferma l’arrivo della serie live-action

Una serie live-action di Scooby-Doo è ufficialmente in fase di sviluppo per Netflix, che l’ha acquistata per otto episodi. Secondo quanto riferito per la prima volta da Netflix nell’aprile del 2024, la serie si occuperà di come la Mystery Inc. e il loro amato alano si siano uniti per la prima volta. Come riportato in precedenza, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg sono gli sceneggiatori e gli showrunner e saranno anche produttori esecutivi insieme ad André Nemec e Jeff Pinkner sotto la loro insegna Midnight Radio.

“Mystery, Inc. è di nuovo in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in TV come serie live-action per la prima volta”, ha dichiarato Peter Friedlander, vicepresidente delle serie di Netflix. “L’amato franchise ha avuto un impatto innegabile sulla cultura pop ed è ricco di temi universali sull’amicizia che generazioni di fan hanno abbracciato da tempo. Insieme ai centri creativi Berlanti Productions e Midnight Radio, siamo impegnati a deliziare i fan di lunga data e ad aprire un mondo di avventure groovy per una nuova era di bambini impiccioni.”

Il logline ufficiale dello show lo descrive come una rivisitazione in chiave moderna della popolare serie di cartoni animati. “Durante la loro ultima estate in campeggio, i vecchi amici Shaggy e Daphne vengono coinvolti in un mistero inquietante che riguarda un cucciolo di alano smarrito e solitario che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale”, si legge nella logline. “Insieme alla pragmatica e scientifica Velma e allo strano, ma sempre affascinante, Freddy, i due si mettono a risolvere il caso che li trascina in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”.

“Uno dei miei primi e preferiti lavori a Hollywood è stato sedermi con Bill Hanna e Joe Barbera mentre firmavano le cellule di animazione”, ha detto Berlanti. “Josh e Scott e tutti quelli di Midnight Radio hanno realizzato una storia che cattura i loro incredibili spiriti e la loro geniale creazione. Siamo grati a loro e a tutti quelli della Warners e di Netflix per la partnership nel contribuire a portare in vita questa iterazione di Scooby-Doo!”.

Scooby-Doo dal cinema alla televisione

Questo non sarà il primo progetto di Scooby-Doo in live-action ad arrivare sullo schermo. Il più famoso è il film uscito nel 2002 e interpretato da Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini, con Neil Fanning che dava la voce a Scooby. Il film è stato un successo al botteghino, con oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Un sequel con lo stesso cast, Scooby-Doo: Mostri scatenati, uscito nel 2004, ha incassato oltre 180 milioni di dollari. C’è stato anche il film TV in live-action Scooby-Doo! Il mistero ha inizio e il suo sequel, usciti nel 2009 e nel 2010.

Nel corso degli anni sono stati realizzati anche numerosi progetti animati di Scooby-Doo, a partire dalla serie originale di cartoni animati alla fine degli anni Sessanta. Nel corso degli anni si sono susseguite varie incarnazioni, con diverse serie animate e film. Più recentemente, il film d’animazione Scoob! Holiday Haunt avrebbe dovuto essere distribuito su Max, ma è stato eliminato per ridurre i costi. In precedenza Max aveva trasmesso la serie animata Velma, con Mindy Kaling che dava la voce all’occhialuto membro della banda di Mystery Inc. ma la serie è stata cancellata dopo due stagioni.