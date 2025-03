Renée Zellweger si unisce alla quinta stagione di Only Murders in the Building

La serie di successo Only Murders In The Building si arricchisce di nuove star per la sua quinta stagione. Come riportato da Deadline, dopo il due volte premio Oscar Christoph Waltz, anche la due volte premio Oscar Renée Zellweger si è unita al cast. Come di consueto, i dettagli sulle trame e sui nuovi personaggi non sono stati resi noti. Sappiamo però che la produzione della nuova stagione, che si occuperà di risolvere l’omicidio di Lester, è iniziata all’inizio di questa settimana a New York con il ritorno dei quattro personaggi fissi della serie: le star/produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez e Michael Cyril Creighton.

Per quanto riguarda Renée Zellweger, nota soprattutto per i suoi ruoli da Oscar in Ritorno a Cold Mountain e Judy, è stata vista di recente al cinema con attualmente protagonista di Bridget Jones – Un amore di ragazzo, quarto capitolo della serie Bridget Jones. Ad oggi, il film ha incassato oltre 120 milioni di dollari al botteghino internazionale. Nel 2001, la Zellweger ha recitato ne Il diario di Bridget Jones, per il quale ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, ottenendo anche candidature ai Golden Globe, ai SAG e ai BAFTA. Nel complesso, il franchise ha accumulato oltre 850 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building ha rilasciato la sua quarta stagione nel 2024. Oltre ai protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, il cast della quarta stagione comprendeva Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon. Lo show ha ottenuto 21 nomination agli Emmy per la sua terza stagione, il massimo che abbia mai ricevuto per una singola stagione. Martin e John Hoffman hanno co-creato la serie e Hoffman è anche showrunner. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

