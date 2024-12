Il nuovo accordo di J.J. Abrams con la Warner Bros e i progressi del film su Superman rivelati dal rapporto sulla DC

Il film di J.J. Abrams su Superman viene aggiornato in vista del capitolo dell’Universo DC del 2025 grazie a un rapporto sull’accordo del creatore con la Warner Bros. Uno dei registi che ha un accordo globale con la Warner Bros. Discovery da diversi anni è Abrams, in quanto era destinato a gestire anche una serie di proprietà DC per lo studio. Tuttavia, con l’Universo DC di James Gunn ora in corso come priorità principale per i DC Studios, il futuro di Abrams con il marchio di supereroi è rimasto un mistero.

In un nuovo rapporto di Variety, il futuro di J.J. Abrams con la Warner Bros. Discovery è stato affrontato, in quanto il suo “team ha tranquillamente chiuso un patto di produzione più modesto con lo studio che, secondo le fonti, coprirà film e TV ”, includendo anche un aggiornamento sul suo film su Superman. Mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ta-Nehisi Coates e dovrebbe essere incentrata su un Superman nero, l’agenzia fa notare che “il progetto è tecnicamente ancora vivo ma non ha visto alcun movimento in avanti dall’inizio del 2023”.

Cosa significano gli aggiornamenti di J.J. Abrams per il DCU e il suo film su Superman

Sin dal suo annuncio iniziale, ci sono stati pochissimi aggiornamenti sul film di Superman nero, a parte il fatto che stanno continuando a svilupparlo, anche dopo il lancio dei DC Studios, che ha portato alla decisione di fare il reboot dell’Universo DC. Nonostante non ci siano attori in lizza per il ruolo e non sia ancora stato ingaggiato un regista, il progetto di Abrams e Coates potrebbe essere qualcosa su cui Warner Bros. Discovery e DC Studios vogliono investire, ma per un futuro lontano.

Anche se Creature Commandos ha iniziato l’Universo DC questo mese, l’inizio vero e proprio del franchise avverrà con il film su Superman del 2025, che getterà le basi per l’intero franchise. Mentre Gunn ha chiarito che il marchio Elseworlds avrà un posto nei DC Studios, l’universo di The Batman di Matt Reeves è l’unico altro franchise cinematografico DC in corso che è ambientato al di fuori della continuità dell’Universo DC.

Il film di Coates e Abrams sul Superman nero rientrerebbe facilmente nel concetto di Elseworlds, ma forse una volta che l’Universo DC di James Gunn sarà arrivato un po’ più avanti nella sua corsa. Avere due reboot di Superman così vicini non sarebbe probabilmente qualcosa su cui i DC Studios vogliono investire, soprattutto perché hanno altri film DC che si stanno preparando per le riprese nel prossimo futuro.