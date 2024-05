Shōgun avrà probabilmente una seconda stagione, ma non è così semplice

Nel suo esplosivo episodio finale, il nuovo adattamento di Shōgun di FX/Disney+ ha concluso le trame del romanzo originale di James Clavell… ma dato che la serie è diventata un successo, potremmo non aver visto l’ultima volta Lord Yoshii Toranaga. La star e produttore Hiroyuki Sanada ha firmato un accordo per tornare per una potenziale seconda stagione della serie. Deadline riporta che non solo Sanada ha firmato per tornare, ma che i produttori della serie stanno valutando la possibilità di cambiare categoria agli Emmy Awards di quest’anno, passando da Limited Series a Drama.

Non c’è ancora un rinnovo ufficiale, ma visto che Shōgun è diventato un enorme successo critico e commerciale, non sorprende che il network voglia fare un secondo viaggio nel Giappone del XVII secolo. Sebbene la prima serie abbia comportato un budget enorme, grazie all’esercito di comparse, ai set e ai costumi elaborati e alle riprese in più continenti, una seconda stagione consentirebbe a FX e alla sua casa madre, la Disney, di recuperare una parte maggiore dell’investimento riutilizzando le risorse della prima stagione. Non si sa chi altro potrebbe tornare, compresi gli showrunner Rachel Kondo e Justin Marks, o gli attori i cui personaggi sono sopravvissuti al finale della serie (o forse della stagione), compreso il protagonista Cosmo Jarvis.

C’è un sequel di Shōgun?

James Clavell è stato uno scrittore prolifico e ha prodotto un ciclo di sei libri noto come Saga asiatica, di cui Shōgun fa parte. Shōgun, pubblicato nel 1975, è il primo libro della saga, cronologicamente, ma è stato scritto per terzo. Tuttavia, i libri che lo seguono in ordine temporale non sono sequel diretti e non presentano i personaggi di Shōgun; Tai-Pan, il libro cronologicamente successivo, va secoli nel futuro e si svolge nella Hong Kong del XIX secolo. Come Shōgun, anche questo libro è stato adattato per il cinema negli anni Ottanta, con un film interpretato da Bryan Brown e Joan Chen. Gli showrunner di Shōgun, Kondo e Marks, hanno discusso della possibilità di un adattamento di Tai-Pan con Carly Lane di Collider, affermando: “Devo dire, a proposito di niente, che ci piace molto Tai-Pan. È un libro fantastico. L’ho preso solo per vedere: “Può colpire due volte il fulmine?”. Ed è stato come dire: “Oh mio Dio, è uno scrittore così grande che anche questo è grande per ragioni completamente diverse”. Quindi, certo, forse un giorno faremo Tai-Pan”. Nella stessa intervista, hanno parlato di possibili future storyline di Shōgun: “Penso che mentirei se dicessi che quando eravamo tutti seduti sul set in vari momenti, non stavamo facendo le nostre fantasie di fanfiction su come sarebbe stato raccontare certe storie di traverso, o prequel, o forse cose che sono successe dopo“.

Sanada è uno degli attori giapponesi viventi più famosi a livello internazionale. Dopo alcuni anni di intensa attività, con apparizioni in Westworld della HBO e nei film d’azione Army of the Dead, Bullet Train e John Wick Part 4, è prossimo a riprendere il suo ruolo di Scorpion in Mortal Kombat 2. Si sta pensando a una seconda stagione di Shōgun, con la star Hiroyuki Sanada che ha firmato per un’altra stagione; non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale.