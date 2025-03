Shrinking: Jeff Daniels entra nella terza stagione come padre di Jimmy

Il vincitore dell’Emmy Jeff Daniels (The Looming Tower) è stato scelto per recitare al fianco di Jason Segel e Harrison Ford nella prossima terza stagione della popolare commedia Shrinking di Apple TV+. Co-creata da Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, la serie segue il terapeuta in lutto Jimmy (Segel) che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente ciò che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova ad apportare enormi e tumultuosi cambiamenti alla vita delle persone… compresa la sua.

Come riportato da Deadline, Jeff Daniels interpreterà il padre di Jimmy. Questo segna il ritorno alla commedia per l’attore, che negli ultimi dieci anni ha lavorato principalmente sul versante drammatico, ovvero subito dopo il sequel del 2014 del suo film comico con Jim Carrey, Scemo e più scemo 2. Shrinking è inoltre il primo ruolo importante di Daniels in una serie comica live-action.

Daniels, vincitore di due Emmy per The Newsroom e Godless, ha recentemente recitato nella serie drammatica di Showtime/Prime Video American Rust e nella serie limitata di Netflix A Man In Full. Prossimamente, interpreterà l’ex presidente Ronald Reagan nel prossimo film sulla guerra fredda Reykjavik. Daniels, che sarà anche il protagonista di Dilettante, un dramma mediatico newyorkese in fase di sviluppo per Apple TV da Berlanti Prods.

Il cast di Shrinking

Oltre a Jason Segel e Harrison Ford, il cast principale di Shrinking comprende Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. La seconda stagione ha visto anche Brett Goldstein in un ruolo ricorrente. Shrinking è prodotta per Apple TV+ da Warner Bros Television, dove Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom e Brian Gallivan sono stati produttori esecutivi della seconda stagione. Ashley Nicole Black e Bill Posley sono invece i produttori esecutivi della terza stagione.