Superman, Nathan Fillion parla del suo Guy Gardner: “Pensa di poter affrontare Superman”

Nathan Fillion, collaboratore di lunga data di James Gunn, farà il suo debutto nel DCU nel ruolo di Guy Gardner nel reboot di Superman del regista di Suicide Squad, e sembra che questa prima interpretazione sul grande schermo della Lanterna Verde sia piuttosto fedele alla sua pungente controparte dei fumetti. Parlando con TV Line della sua lunga serie, The Rookie, Fillion ha condiviso anche alcuni nuovi dettagli sulla sua interpretazione di Gardner.

“È un idiota!”, ha detto l’attore quando gli è stato chiesto che cosa separa Guy dai suoi colleghi eroi con l’anello. “Quello che è importante sapere è che non devi essere bravo per essere una Lanterna Verde; devi solo essere senza paura. Guy Gardner è senza paura e non è molto bravo. Non è gentile, il che è molto liberatorio per un attore, perché ti viene da pensare: “Qual è la cosa più egoista che posso fare in questo momento? E questa è la risposta. È quello che fai in quel momento. Penso che se ha un superpotere, potrebbe essere la sua eccessiva fiducia in se stesso, in quanto pensa di poter affrontare Superman. Non può!”.

Il primo assaggio di Fillion nei panni dell’eroe spaziale lo si ha nel teaser trailer di Superman, e il secondo sguardo ufficiale attraverso un breve promo del Super Bowl è stato accolto con un certo scherno dai fan. Si suppone che il personaggio sia un completo idiota, tuttavia, quindi altri hanno ritenuto che il teaser fosse del tutto appropriato. Fillion dovrebbe apparire come Gardner anche nella serie Lanterns della HBO, attualmente in fase di riprese, ma la notizia non è ancora stata confermata.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.