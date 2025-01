Silo – stagione 3 e 4: lo showrunner aggiorna sull’inizio delle riprese

Silo – stagione 3 e 4 riceve un aggiornamento incoraggiante dallo showrunner e produttore esecutivo Graham Yost. Il finale del thriller distopico di Apple TV+, basato sui romanzi di Hugh Howey, ha chiuso il suo secondo capitolo con fiducia. Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) e Bernard Holland (Tim Robbins) si sono trovati faccia a faccia nel finale della seconda stagione di Silo, ma la serie ha anche aperto la strada a nuove storie. Tra queste, un flashback che cambia ciò che gli spettatori pensavano di sapere.

In un’intervista post-finale con TheWrap, Yost ha dichiarato che la terza stagione è già in fase di riprese. Lo showrunner ha aggiunto che le stagioni 3 e 4 saranno girate back-to-back per tutto il 2025, con solo una breve pausa prevista. Yost ha anche rivelato che la stagione 4 di è completamente scritta e che sapeva fin dall’inizio, già a poche settimane dalla prima stagione, che Apple TV+ avrebbe permesso loro di raccontare la storia completa.

Cosa significano gli ultimi aggiornamenti per Silo

Il rinnovo per le prossime due stagioni di Silo è stato confermato solo alla fine dello scorso anno. Con l’ultimo commento, è anche chiaro che Yost e il resto del team creativo sapevano di poter esplorare le storie nel modo in cui volevano. Questo probabilmente significa che il team ha delineato la serie fin dall’inizio, il che ha permesso di tracciare un percorso chiaro su dove la storia potesse andare. Questo si può dedurre dal finale della seconda stagione, che introduce flashback che cambiano le carte in tavola e introduce nuove importanti reliquie come il dispenser Pez.

Ciò significa anche che probabilmente la terza stagione di Silo avrà un cliffhanger ancora più grande quando la serie si avvierà verso la sua conclusione. Ci sarà un senso di sicurezza per il fatto che, a differenza di molte serie di alto profilo, i misteri principali del silo avranno probabilmente una risposta. E, cosa ancora più significativa, significa che personaggi come Juliette potranno godere di una certa chiusura. Infine, dato che le riprese si svolgeranno in successione, l’intervallo tra le stagioni 3 e 4 dovrebbe essere significativamente più breve.