SPIDER-NOIR: foto rivelano un nuovo aspetto dell’investigatore Ben Reilly di Nicolas Cage

La serie Spider-Noir di Sony e Amazon/MGM sembra prendersi delle grosse libertà con il materiale di partenza, ma visto quanto è oscura questa variante del fionda-ragnatela, ha davvero importanza se sotto la maschera c’è “Ben Reilly” invece di Peter Parker?

Questo è discutibile; in ogni caso, la Sony sembra ignorare il fatto che Ben sia il clone di Peter e non prevediamo che questo aspetto venga affrontato in alcun modo quando Spider-Noir passerà in streaming l’anno prossimo.

Oggi abbiamo alcune nuove foto dal set della serie TV (via Just Jared) che mostrano l’investigatore privato di Nicolas Cage. Abbiamo già visto che la serie sarà caratterizzata da un costume da supereroe accurato e Cage sembra indubbiamente la parte di “Ben” in questi scatti.

All’inizio dell’anno, Nicolas Cage ha raccontato cosa lo ha spinto a riprendere un ruolo che ha interpretato per la prima volta nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse.

“So che dopo ‘Longlegs’ il telefono squillerà in continuazione per interpretare dei serial killer”, ha spiegato. “E non è proprio quello che mi piace fare. Non mi piace la violenza. Non voglio interpretare persone che fanno del male alla gente. Una delle cose che mi piacciono di questo potenziale show è che è di fantasia. Non si tratta di persone che picchiano la gente. Sono coinvolti dei mostri”.

Scoprite le nuove foto del set di Spider-Noir seguendo il link nel post X qui sotto.

Nicolas Cage stopped for a quick lunch break on set of #SpiderNoir in L.A. Click ⬇️https://t.co/SjwjRLaIDf — JustJared.com (@JustJared) November 11, 2024

Tutto quello che sappiamo su Spider-Noir

Per quanto riguarda i dettagli della trama di Spider-Noir, tutto ciò che sappiamo al momento è che la serie racconta la storia “di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”.

Oren Uziel (Mortal Kombat) e Steve Lightfoot (The Punisher) sono i co-showrunner, mentre Harry Bradbeer sarà il regista e produttore esecutivo dei primi due episodi della serie.

Nicolas Cage sarà affiancato in Spider-Noir da Lamorne Morris (nel ruolo di Robbie Robertson), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Abraham Popoola (Atlas, The Rig), Li Jun Li (Babylon, Sex/Life) e Jack Huston (Boardwalk Empire, Ben-Hur).

Lukas Haas (Inception), Cameron Britton (Mindhunters), Cary Christopher (Days of Our Lives), Michael Kostroff (Wizard of Lies), Scott MacArthur (El Camino: A Breaking Bad Movie), Joe Massingill (Barry), Whitney Rice (Suits), Amanda Schull (12 Monkeys) e Karen Rodriguez (Swarm) completano il cast di supporto.