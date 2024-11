Superman: il “finalista” per il ruolo, Tom Brittney, ha detto di aver strappato la tuta di Henry Cavill

Potremmo non conoscere mai l’elenco completo degli attori che hanno fatto il provino per il ruolo principale in Superman dei DC Studios. Tuttavia, l’attore britannico Tom Brittney ha confermato di essere stato tra coloro che hanno potuto indossare il costume di fronte a James Gunn.

All’epoca circolavano voci secondo cui era uno dei finalisti per il ruolo, insieme a David Corenswet (che ha ottenuto la parte) e Nicholas Hoult (che è invece passato al lato oscuro con il ruolo di Lex). Resta da vedere se Gunn troverà a Brittney, meglio conosciuto per i ruoli in Grantchester e Invasion, un altro personaggio del DCU attualmente.

Parlando al podcast Hellish, Brittney ha rivelato: “In realtà era il costume di Superman di Henry Cavill, era il suo vero costume. Ci vuole circa mezz’ora per indossarlo, per cucirlo dall’interno. E sì, penso di averlo strappato accidentalmente”. Ha aggiunto scherzosamente: “Ero più muscoloso di Henry Cavill, è l’unica ragione”.

Come Corenswet, Brittney non sembra poi così diverso da Cavill e in realtà è più alto di un paio di centimetri rispetto alla star della Justice League.

Nonostante non abbia ottenuto il ruolo della vita, l’attore ha elogiato il lavoro che Corenswet porterà sul tavolo come Clark Kent. “Voglio dire, il ragazzo è nato per interpretare Superman, gli assomiglia esattamente. Penso che sia un attore meraviglioso”.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “ storia delle origini sul posto di lavoro “, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.

