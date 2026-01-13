Stranger Things – Stagione 5: rivelato il modo in cui, all’inizio, sarebbe dovuta finire la serie!

Nel finale di Stranger Things, Vecna ​​viene sconfitta, ma i nostri eroi vengono privati ​​di un lieto fine quando la Dottoressa Kay e l’esercito si presentano per prendere in custodia Undici.

La protagonista della serie entra nella mente di Mike e spiega di aver deciso di porre fine alla sua vita, poiché la sua stessa esistenza rappresenta l’unico modo per i militari di accedere agli esperimenti che vogliono compiere su altri bambini, rendendola costantemente un pericolo per le persone che ama. Dopo un addio emozionante, Undici viene vista davanti al portale del Sottosopra e viene spazzata via, insieme al Sottosopra stesso, quando il C-4 di Hopper esplode.

18 mesi dopo, Mike sottolinea che quando Undici è morta, l’esercito aveva usato le macchine destinate a paralizzarla. Lei però era rimasta in piedi, il che lo porta a credere che pochi istanti prima della sua “morte”, Kali avesse evocato l’illusione di Undici in modo che la vera Undici potesse fuggire e trovare pace.

È un finale ambiguo e, ma un esame più attento, sembra indicare che Undici sia morta. Molti fan sono scontenti dell’intera vicenda, e alimentano teorie cospirazioniste su un episodio segreto in arrivo con il “vero” finale di Stranger Things (non c’è nulla che suggerisca che ciò sia vero).

Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5 ​​è arrivato su Netflix ieri, e un fan con la vista d’aquila ha individuato la prova che il finale sarebbe potuto essere differente.

A quanto pare Hopper avrebbe dovuto sapere del piano di Undici di inscenare la sua morte, e avrebbero dovuto vivere un “momento Lost in Translation” (un riferimento a una scena del film del 2003 in cui Bob e Charlotte si abbracciano senza parole prima di separarsi). Tuttavia, Undici avrebbe anche dovuto “[salutare] tutti in un felice ricordo”.

Questa lavagna avvistata nella sala degli autori di Stranger Things 5 ​​conferma anche che “Undi se n’è andata (non è morto)”. Tuttavia, questo è un finale precedente e alternativo per la serie e non è in alcun modo canonico. Le riprese del finale sono iniziate senza una sceneggiatura definitiva e, a un certo punto, si è deciso di imboccare una strada diversa.

Molti fan hanno poi sottolineato che c’erano segnali rivelatori di riprese aggiuntive durante la seconda metà dell’episodio, suggerendo che il destino ambiguo di Undi e l’epilogo siano stati aggiunti relativamente tardi nel processo.

