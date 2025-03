Ted Sarandos rivela perché le serie Marvel di Netflix non offrivano grande spettacolo

Sei anni dopo la fine dell’universo dei Difensori, il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha finalmente rivelato il motivo per cui gli show Marvel di Netflix hanno avuto una portata limitata. Nel 2013 era infatti stato annunciato un accordo massiccio tra Marvel e Netflix per la produzione di spettacoli per il servizio di streaming che sarebbero stati collegati al suo universo più ampio. L’accordo ha portato a diversi show di successo, tra cui Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher.

Mentre molti spettatori Marvel volevano che spettacoli come Daredevil continuassero, Netflix ha poi cancellato tutti i suoi spettacoli Marvel nel febbraio 2019, mentre Disney si preparava a lanciare il suo servizio di streaming, Disney+. Sebbene gli show di Netflix includessero alcuni elementi mistici e soprannaturali, si limitavano principalmente a contenere sequenze di combattimento all’interno della città di New York. In un’intervista a Variety, il co-CEO di Netflix ha dunque ora rivelato che le risorse erano limitate poiché Disney controllava il budget.

Ha anche dichiarato che hanno lavorato con il vecchio regime della Marvel Television, che non spendeva soldi liberamente, spiegando che: “Operava in modo indipendente dalla Disney. E loro erano parsimoniosi. E ogni volta che volevamo rendere gli show più grandi o migliori, dovevamo sbatterci sopra. I nostri incentivi non erano ben allineati. Noi volevamo fare grande televisione, loro volevano fare soldi. Io pensavo che avremmo potuto fare soldi con la grande televisione”. Tutte queste serie, alla fine, sono state cancellate e ad ora solo Daredevil è riuscito a trovare nuova vita su Disney+ con Daredevil: Rinascita, che si configura come sequel di quanto narrato sul personaggio da Netflix.