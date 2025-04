Thunderbolts*: il destino di Ghost sembra segnato

Un personaggio di Thunderbolts* della Marvel che sicuramente si distingue dal resto del gruppo di soldati e spie alterati dal siero del Super Soldato è Ava Starr, alias Ghost, interpretata da Hannah John-Kamen.

L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio, era in fuga con il suo padre adottivo, Bill Foster (il secondo Giant Man dei fumetti Marvel) interpretato da Laurence Fishburne, ma a quanto pare non è lì che lo troviamo in Thunderbolts. È possibile che Foster sia morto fuori scena o sia stato catturato e imprigionato nel Raft?

Parlando con Fandango di come Ghost sia cambiata da Ant-Man and the Wasp, ha detto: “È sola. È un lupo solitario. È molto testarda. Sarà un lavoro molto difficile stare in mezzo alla gente, soprattutto con ‘queste’ persone… Ha un nuovo costume, che ho chiamato Gertrude. Viene da Berlino, il costume…

“Ho un atteggiamento completamente diverso nei panni di Ghost. Non è vulnerabile, non trema, non ha i nervi scoperti per paura della morte. È questo tipo di controllo, che Janet di Michelle Pfeiffer le ha dato, che è stato un modo per guarire, rendendola più forte che mai, il che è pericoloso.”

Thunderbolts* è un film della Fase 5 del MCU in arrivo, la cui uscita è prevista per il 30 aprile 2025. Il film è attualmente previsto per chiudere la Fase 5 dell’MCU.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.