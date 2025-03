The Recruit: Netflix chiude la serie dopo due stagioni

La serie di spionaggio di Netflix The Recruit è stata cancellata dopo due stagioni con lo streamer. Colton Dunn, che ha interpretato l’ex agente della CIA Lester Kitchens nello show, ha usato Threads per annunciare la notizia. “‘The Recruit’ è stato cancellato, gente”, ha scritto. “Che peccato. Condividerò alcune foto e ricordi divertenti su IG, ma volevo solo che lo sentiste da me. Grazie se avete guardato. SONO DISPONIBILE ORA! Assumimi per la tua storia televisiva!!”

The Recruit è andato in onda per 14 episodi in due stagioni, con la prima messa in onda a dicembre 2022. Secondo la sinossi ufficiale, la serie seguiva, “Owen Hendricks (Noah Centineo), un avvocato della CIA [che] viene coinvolto in enormi conflitti internazionali dopo che una risorsa cerca di esporre la sua relazione con l’agenzia”.

Altri membri del cast includono Aarti Mann, Fivel Stewart, Vondie Curtis-Hall, Kaylah Zander, Kristian Bruun, Angel Parker e Jesse Collin. “The Recruit” è stato creato da Alexi Hawley, che ha anche ricoperto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Hypnotic e Lionsgate hanno prodotto lo show per Netflix. I produttori esecutivi includevano Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky, Charlie Ebersol e Julian Holmes. I registi della seconda stagione includevano Hawley, Holmes, Jessica Yu, Viet Nguyen e John Hyams.

La seconda stagione di The Recruit, che è stata nominata una delle serie più attese del 2025 da Variety, ha debuttato con 5,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni su Netflix. Si è piazzato al secondo posto nella classifica dei programmi TV in lingua inglese, dietro solo alla seconda stagione di “The Night Agent”, che ha raggiunto 15,2 milioni di visualizzazioni.