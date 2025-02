The Recruit – Stagione 2: cast e guida ai personaggi

Molti dei membri del cast della prima stagione di The Recruit tornano nell’attesissima seconda stagione, che presenta anche una manciata di personaggi nuovi di zecca. The Recruit – stagione 2 arriva dopo una pausa di due anni dal suo anno di debutto, diventata una delle serie più popolari su Netflix nel 2022. Dopo un finale inaspettato della prima stagione di The Recruit, Owen Hendricks, interpretato da Noah Centineo, un avvocato della CIA appena assunto, affronta un viaggio di spionaggio completamente nuovo nella seconda stagione.

La prima stagione di The Recruit ha seguito la relazione altalenante di Owen con l’ex agente russo della CIA Max (Laura Haddock), il cui coinvolgimento nella seconda stagione era stato uno dei più grandi misteri irrisolti. L’aggiunta più entusiasmante al cast della seconda stagione di The Recruit è Teo Yoo, diventato famoso per il suo ruolo da protagonista al fianco di Greta Lee nel film Past Lives, candidato al premio Oscar 2024 come miglior film. Oltre a lui, la serie vanta anche un cast stellare.

Noah Centineo nel ruolo di Owen Hendricks

Attore: Noah Centineo, 28 anni, è un attore americano nato a Miami, in Florida. Centineo è diventato famoso dopo aver interpretato Peter nella serie romantica per giovani adulti di Netflix A tutti i ragazzi che ho amato (2018). Centineo ha debuttato come attore nel film commedia d’avventura del 2009 The Gold Retrievers e ha continuato a recitare nel ruolo di Jesus Adams Foster in diverse stagioni di The Fosters (2015-2018). Centineo appare anche in diversi video musicali popolari come “Are You Bored Yet?” dei Wallows con Clairo.

Negli ultimi anni Centineo ha recitato in diversi progetti Netflix, tra cui The Perfect Date (2019), A tutti i ragazzi: per sempre (2021) e un episodio di XO, Kitty (2025). Al di fuori del mondo dello streaming, Centineo è anche una stella nascente del cinema hollywoodiano, apparendo nei panni di Langston nel reboot del 2019 di Charlie’s Angels, di Dylan nel film di Nicolas Cage A24 Dream Scenario e di Atom Smasher/Al Rothstein nel 2022 in Black Adam al fianco di Dwayne Johnson.

Personaggio: Centineo torna nei panni di Owen Hendricks nella seconda stagione di The Recruit, un avvocato della CIA costretto a lavorare sul campo dopo aver scoperto che una spia minaccia di rivelare segreti dell’agenzia.

Teo Yoo nel ruolo di Jang Kyun

Attore: Teo Yoo, 43 anni, è un attore sudcoreano-tedesco nato a Colonia, in Germania. Nato come Kim Chi-hun, Yoo ha debuttato nel cinema nel 2004 nel film drammatico Brooklyn Bound. È noto soprattutto per il ruolo di Hae Sung nel film Past Lives, candidato al premio Oscar 2024 come miglior film, che gli è valso una nomination al BAFTA come miglior attore. Prima di recitare nella seconda stagione di The Recruit, Teo Yoo è apparso in progetti Netflix come The School Nurse Files (2020) e Arthdal Chronicles (2019).

Teo Yoo parla correntemente tre lingue: tedesco, coreano e inglese.

Mentre Past Lives ha dato a Teo Yoo fama internazionale, l’attore ha anche recitato in una manciata di altri film celebri. Tra questi, Decision to Leave del 2022, scritto e diretto da Park Chan-wook, acclamato per Oldboy e The Handmaiden, e il dramma romantico Leto (2018), nominato per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2018. Yoo è diventato un personaggio fisso in serie recenti come The Window (2022) e Love to Hate You (2023) e dovrebbe recitare nel prossimo film di Takashi Doscher Karoshi al fianco di Isabel May (1883, Yellowstone).

Personaggio: Teo Yoo si unisce al cast della seconda stagione di The Recruit nel ruolo di Jang Kyun, che si vede litigare con Owen in un nightclub nel trailer della seconda stagione di The Recruit.

Maddie Hasson nel ruolo di Nichka

L’attrice: Maddie Hasson, 30 anni, è un’attrice americana nata a New Bern, nella Carolina del Nord. Ha debuttato nel cinema nel 2011 nella commedia dark God Bless America, prima di diventare una presenza fissa nella serie originale della Fox The Finder.

Dopo essere apparsa in un episodio della serie fantasy della NBC Grimm nel 2012, Hasson ha ottenuto il suo ruolo da protagonista come Jo Masterson nella serie della ABC Family Twisted (2013-2014). Il suo lavoro in televisione è proseguito con Impulse (2018-2019) e Mr. Mercedes (2017-2019).

Hasson ha anche recitato in diversi film importanti, come Elevation (2024), Bone Lake (2024), Fixation (2022) e Malignant (2021). Dopo essere apparsa nella seconda stagione di The Recruit, Hasson dovrebbe recitare nel thriller poliziesco Violence dello scrittore e regista Connor Marsden.

Personaggio: Hasson torna nei panni di Marta, che nella seconda stagione di The Recruit si è rivelata essere Nichka Lashin, un membro della mafia russa.

The Recruit – Stagione 2 Cast e personaggi non protagonisti

Fivel Stewart nel ruolo di Hannah Copeland: Stewart riprende il ruolo di Hannah Copeland, ex fidanzata e compagna di stanza di Owen. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Roar (2022), Umma (2022) e Atypical (2018-2021).

Daniel Quincy Annoh nel ruolo di Terence: Annoh riprende il ruolo dell’altro compagno di stanza di Hannah e Owen, Terence. È noto soprattutto per Bus Stop (2019) e Black ‘N’ White (2021).

Shin Do-Hyun nel ruolo di Yoo Jin Lee: Shin Do-Hyuan si unisce al cast della seconda stagione di The Recruit. Tra i suoi lavori precedenti figurano Into the Ring (2020) e Hospital Playlist (2020).

Kaylah Zander nel ruolo di Amelia: Zander torna nel ruolo di Amelia, avvocato della CIA e interesse romantico. È nota soprattutto per Fire Country (2022), Smoke Eater (2022) e The 100 (2019).

Vondie Curtis-Hall nel ruolo di Walter Nyland: Curtis-Hall riprende il ruolo di Walter Nyland, il capo di Owen. Tra i suoi lavori precedenti figurano Romeo + Giulietta (1996), Falling Down (1993) e Waist Deep (2006).

Colton Dunn nel ruolo di Lester Kitchens: Dunn torna nei panni di Lester, un agente della CIA. È noto per Superstore (2015-2021) e Blockers (2018).

Aarti Mann nel ruolo di Violet Ebner: Mann torna nei panni di Violet, la partner di Lester alla CIA. È apparsa in precedenza in Never Have I Ever (2020), The Big Bang Theory (2010-2011) e The Good Doctor (2022).

Angel Parker nel ruolo di Dawn Gilbane: Parker torna nei panni di Dawn, un’agente della CIA. È apparsa di recente in The Rookie (2019-2024) e Runaways (2017-2019).

Kristian Bruun nel ruolo di Janus Ferber: Bruun torna nei panni di Janus, uno dei colleghi della CIA di Owen. È noto per Ready or Not (2019) e Snowpiercer (2022-2024).

Omar Maskati nel ruolo di Jae King: Maskati si unisce al cast della seconda stagione di The Recruit. È noto per Good Sam (2022), Unbelievable (2019) e Better Call Saul (2016).

Jesse Collin nel ruolo di Dodge: Collin torna nei panni di Dodge, il partner della CIA di Dawn. È noto per Fargo (2015) e Mayor of Kingstown (2022).

Kim Young-uh nel ruolo di Grace Cho: Kim Young-uh si unisce al cast della seconda stagione di The Recruit. È apparsa in Badland Hunters (2024) e The Anchor (2022).