Daredevil: Rinascita, riassunto e spiegazione del finale degli episodi 1 e 2

Daredevil: Rinascita (qui la recensione dei primi due episodi) segna il ritorno di Charlie Cox nel ruolo principale di Matt Murdock. Dopo alcuni camei e ruoli da ospite in altri progetti del Marvel Cinematic Universe negli ultimi anni, Cox è ora di nuovo il protagonista del suo progetto. È lui a guidare il cast di Daredevil: Rinascita, che vede il ritorno di molte star della serie originale di Netflix, Daredevil. Questo legame con la serie originale si avverte nei primi due episodi dell’ultima serie del MCU in modo eccitante e sconvolgente.

Al fianco di Matt Murdock compaiono Karen Page, Foggy Nelson, Bullseye, Vanessa Fisk e, ovviamente, il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio. Tutti loro ritornano dalla serie originale di Netflix per creare un forte legame tra la terza stagione di Daredevil e la storia di Daredevil: Rinascita. Da qui, il MCU apre i mondi di Matt Murdock in modi nuovi e sorprendenti, creando un nuovo status quo per la serie che si basa su anni di relazioni e di storie. Lo show prepara il resto della stagione in modo che sia piuttosto forte, ed ecco allora il nostro riassunto e la spiegazione del finale degli episodi 1 e 2 di Daredevil: Rinascita.

Il riassunto degli episodi 1 e 2 di Daredevil: Rinascita

L’episodio 1 inizia con Matt, Foggy e Karen che lasciano il loro ufficio – Nelson, Murdock & Page – e parlano di come si sono evoluti. Incontrano Kirsten McDuffie e altri amici al Josie’s, il loro bar preferito dia Daredevil di Netflix, per festeggiare il ritiro di Cherry. Karen chiede a Matt di lasciare il bar con lei, ma lui non può a causa del Codice degli Amici. Kirsten chiede invece a Foggy perché ha lasciato un vero studio per andare in un negozio. A questo punto, la Tigre Bianca fa il suo debutto nel MCU: il personaggio viene visto fermare una rapina in una bodega su una TV del bar. Il cliente di Foggy è in pericolo e Matt si veste quindi da Daredevil per salvarlo.

Appare poi Bullseye nell’ombra e il suo guanto ha il classico design del cattivo dei fumetti. Egli vuole solo scoprire dove sia Foggy e, senza Daredevil, arriva da Josie e spara proprio a Foggy. Daredevil interviene e affronta Bullseye poco prima che spari anche a Karen. Foggy, intanto, continua a sanguinare a terra, mentre Daredevil e Bullseye si scontrano all’interno di Josie. Inevitabilmente, Foggy muore e, mentre Matt inizia a piangere l’amico, Bullseye sorride prima di essere gettato dal tetto da Daredevil. Cherry, che si sta ritirando, vede Matt piangere dopo essersi tolto la maschera, mentre vediamo poi un Bullseye pesantemente ferito che si risveglia a terra. Dato questo evento, Matt getta via la maschera e decide di smettere di essere Daredevil.

Un anno dopo, Matt viene mostrato mentre sorseggia un caffè ed è chiaro che ora ha un tenore di vita diverso. Vediamo poi Vanessa Fisk condurre una riunione delle Cinque Famiglie prima che arrivi Kingpin e tutti se ne vadano. Il criminale dice alla moglie che al momento non può avere nulla di illegale legato a lui o a suo nome. Si torna poi a Matt, che entra nel suo nuovo studio legale, Murdock & McDuffie, e si scopre che non ha notizie di Karen da tempo. Testimonia contro Bullseye all’udienza per l’omicidio di Foggy e il criminale viene condannato a 11 ergastoli da scontare consecutivamente.

Matt ascolta poi Fisk parlare in TV, dove dichiara la sua candidatura a sindaco di New York. Matt chiede poi a Fisk di parlare in una tavola calda, dove Kingpin afferma di non avere nulla a che fare con la morte di Foggy. I due vecchi nemici si minacciano però nel caso in cui l’altro faccia il passo più lungo della gamba. Dopo questa scena, Matt e Heather hanno un appuntamento a cena, mentre Fisk viene eletto sindaco e dice a Vanessa di sapere di Adam. L’episodio si conclude con la gente festeggia la vittoria di Fisk per le strade.

Nel secondo episodio, Kingpin si rivolge alla città durante il Capodanno e dice che non ha bisogno di vigilanti, menzionando il Punitore, l’Uomo Ragno e Daredevil, senza però dire i loro veri nomi. Hector Ayala impedisce poi a due uomini di picchiare un altro uomo e uno degli aggressori cade involontariamente sotto un treno. I due si rivelano essere poliziotti sotto copertura e Hector viene portato in prigione. Qui, Matt sente i poliziotti picchiare Hector Ayala e cercare di costringerlo a firmare una confessione. Intanto, Fisk lascia la sua auto e dice agli operai di considerare approvato il permesso che stavano aspettando; la popolazione applaude Fisk. Successivamente, Daniel organizza un’intervista di Fisk a BB Urich.

Prima, però, un personaggio misterioso si siede per parlare con Heather del suo nuovo libro e le chiede se accetta nuovi clienti. Vediamo poi Cherry che trova il costume della Tigre Bianca di Hector dopo che Matt gli ha chiesto di perquisire la sua casa. Si torna poi a Fisk, che minaccia il commissario di polizia di aiutarlo utilizzando una foto del suo figlio segreto. Intanto, Matt chiede alla corte di sopprimere il fatto che Hector sia la Tigre Bianca. Matt riesce a far uscire il suo testimone chiave poco prima che i poliziotti corrotti arrivino per ucciderlo, poi si ribella ai poliziotti, viene picchiato e li sconfigge brutalmente in una rissa dopo avergli puntato contro una pistola. Uno dei poliziotti ha un tatuaggio del Punitore sul polso e su questo dettagli si conclude il secondo episodio.

La spiegazione della morte di Foggy Nelson

Come si era ipotizzato da tempo, il Foggy Nelson di Elden Henson muore nella première della serie Daredevil: Rinascita. A ucciderlo è il Bullseye di Wilson Bethel, il cattivo principale della terza stagione di Daredevil di Netflix. Nella serie originale, mentre Wilson Fisk aveva fatto un patto per non toccare Foggy o Karen finché Matt non avesse consegnato Vanessa alla polizia, Bullseye non ha mai fatto una promessa simile. In Daredevil: Rinascita, Bullseye insegue per primo il cliente di Foggy, scoprendo dove si trova prima di andare a ucciderlo. È interessante notare che, anche se Bullseye nutre un odio maggiore per Karen, il suo obiettivo era Foggy.

Mentre Foggy muore nel primo episodio di Daredevil: Rinascita, la serie avrebbe potuto continuare con Matt e Karen che lavoravano insieme e mantenevano in vita il loro sogno e quello di Foggy, lo studio legale Nelson, Murdock & Page. Tuttavia, viene rivelato che Matt si è chiuso in se stesso dopo la morte di Foggy. Anche Karen ha perso uno dei suoi migliori amici e, isolandosi, Matt l’ha lasciata sola nel momento in cui aveva più bisogno di lui. A causa delle sue azioni, Karen se n’è andata e da allora i due non si sono più parlati, anche se lui ha tentato di riallacciare i rapporti per oltre un anno.

Tutto ciò che è cambiato durante il salto temporale di Daredevil: Rinascita

Partiamo da Karen Page. Dopo aver litigato con Matt dopo la morte di Foggy, Karen torna un anno dopo per il processo di Bullseye. Non vive più a New York e il personaggio di Deborah Ann Woll risiede ora a San Francisco. Anche se è passato un anno, c’è ancora molto astio tra Karen e Matt per il fatto che lui non le è stato vicino dopo la morte di Foggy. Karen non ha risposto a nessuno dei tentativi di Matt di contattarla nell’anno successivo alla morte di Foggy e, dopo essere tornata brevemente per il processo, è tornata a casa.

La vita di Matt Murdock è altrettanto molto diversa da quella che aveva prima della morte di Foggy. Il peso di non essere stato in grado di proteggere il suo migliore amico lo abbatte. Anche se ora è un avvocato di successo, avendo fondato lo studio legale Murdock & McDuffie con Kirsten McDuffie, Matt porta con sé una tristezza che non va via. Matt non è più Daredevil, come ribadisce anche a Karen quando si riuniscono. L’attività criminale in città è aumentata dopo la scomparsa di Daredevil, ma Matt non mostra alcun segno di voler tornare.

Anche la vita di Wilson Fisk è cambiata in modo interessante. Ha trascorso un po’ di tempo a guarire dopo essere stato colpito in faccia da Echo in Hawkeye di Disney+. Durante questo periodo, sua moglie Vanessa ha preso il controllo del suo impero criminale. Quando rivela la sua intenzione di candidarsi a sindaco, Vanessa è visibilmente contrariata. Fisk e Matt hanno una conversazione in una tavola calda, per sapere come stanno le cose e Fisk dice a Matt che è cambiato e che sta cercando di aiutare la sua città come uomo migliore, mentre Matt gli assicura che i suoi giorni come Daredevil sono passati, anche se le minacce continuano a volare.

Chi è il tizio alla firma del libro di Heather Glenn?

La nuova fidanzata di Matt Murdock, Heather Glenn, è un’affermata terapeuta. Durante un evento per la firma del suo nuovo libro, la serie Marvel si concentra su un personaggio misterioso. È interpretato da Hunter Doohan, noto soprattutto per il ruolo di Tyler, il cattivo a sorpresa della stagione 1 di Mercoledì di Netflix. Il personaggio di Doohan si avvicina a Heather, dicendole che è un suo grande fan e che ha bisogno di aiuto. Dopo aver chiesto a Heather se sta accettando nuovi clienti, la donna dà al giovane la sua e-mail, lasciando intendere il suo ritorno nei prossimi episodi.

La spiegazione della storia di Tigre Bianca nel MCU e la sua importanza in Daredevil: Rinascita

Poiché Matt Murdock non ha vestito i panni di Daredevil dopo la morte di Foggy, Tigre Bianca ha il compito di aggiungere un dramma supereroistico alla nuova serie del MCU. Hector Ayala non aveva la sua tuta o l’amuleto che gli conferisce i poteri, ma si è precipitato in aiuto di uno sconosciuto senza pensare. Senza saperlo, i due uomini che stavano picchiando la vittima erano poliziotti sotto copertura e uno di loro è caduto accidentalmente sotto un treno in corsa mentre combatteva contro Hector. Ora Matt ha scelto di rappresentarlo, scoprendo poi che il segreto che Hector gli nascondeva era il fatto di essere Tigre Bianca.

La storia di Tigre Bianca potrebbe essere quella che porterà Matt a tornare nei panni di Daredevil. Poiché i poliziotti corrotti contro cui Hector ha combattuto dicono che non c’era nessun altro prima del suo arrivo, Matt deve trovare il testimone. Osserva uno dei poliziotti per vedere quando si muoverà. Matt raggiunge il testimone e gli dà indicazioni per incontrare Cherry, il suo socio. Matt poi picchia i poliziotti in borghese. Questo porta alla grande rivelazione che uno di loro ha un tatuaggio del Punitore, un filo conduttore che porterà al ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle.

La spiegazione del piano e della campagna di Wilson Fisk per diventare sindaco di New York

La campagna elettorale di Wilson Fisk si è conclusa con la sua elezione a sindaco. Daredevil: Rinascita si è preso un po’ di tempo per allestire il suo staff, dando a Fisk un ruolo più ampio rispetto alla serie originale di Netflix. Le sue principali promesse alla popolazione sono che riporterà la criminalità sotto controllo e che spera di curare la città dalle malattie dei vigilanti mascherati. Quest’ultimo sembra essere il suo obiettivo finale. Dopo aver visto il suo impero criminale rovesciato da Daredevil in passato, Fisk vuole comprensibilmente liberare New York da questo tipo di eroi, usando il suo ruolo di sindaco per farlo in Daredevil: Rinascita.

