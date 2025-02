The Residence: trailer e immagini della nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

132 stanze. 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa. Disponibile da oggi il trailer ufficiale di The Residence, il nuovo giallo di Shondaland, in arrivo solo su Netflix dal 20 marzo. La serie, di cui è stato rilasciato oggi anche il poster, è prodotta da Shonda Rhimes e Betsy Beers e creata da Paul William Davies (Scandal, For the People).

Uzo Aduba interpreta Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano, Cupp è la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching. Con lei c’è Randall Park nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Edwin Park, incaricato di collaborare con Cupp durante una cena di Stato ad alta tensione. Sebbene Park nutra scetticismo nei confronti dei metodi non convenzionali di Cupp, la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero che cercano di svelare.

The Residence, la serie

Episodi: 8 episodi da 1h

Creatore/Showrunner/Sceneggiatore/Produttore Esecutivo: Paul William Davies (Scandal, For the People)

Produttori Esecutivi: Shonda Rhimes e Betsy Beers

Ispirato al libro “The Residence” di Kate Andersen Brower

Cast: Uzo Aduba (Cordelia Cupp), Giancarlo Esposito (A.B. Wynter), Molly Griggs (Lilly Schumacher), Randall Park (Edwin Park), Susan Kelechi Watson (Jasmine Haney), Isiah Whitlock Jr. (Larry Dokes), Edwina Findley (Sheila Cannon), Jason Lee (Tripp Morgan), Ken Marino (Harry Hollinger), Al Mitchell (Rollie Bridgewater), Dan Perrault (Colin Trask), Bronson Pinchot (Didier Gotthard), Julieth Restrepo (Elsyie Chayle), Mel Rodriguez (Bruce Geller), Mary Wiseman (Marvella)