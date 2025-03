The White Lotus 3: non ci aspettavamo la scena di nudo frontale di Jason Isaac

ATTENZIONE: seguono spoiler sugli episodi 3 e 4 di The White Lotus 3

La breve scena di nudo del personaggio di Timothy Ratliff interpretato da Jason Isaacs nella terza stagione di The White Lotus, episodio 4 “Hide or Seek” è stata esilarante e incredibilmente inaspettata. Guardare il crollo emotivo di Tim è stato uno degli aspetti più divertenti della terza stagione di The White Lotus fino a questo momento, dopo che lui e un vecchio socio in affari, Kenny Ngyuen, sono stati coinvolti in un piano di riciclaggio di denaro estero. I giorni di Tim come ricco milionario e padre di famiglia impeccabile sembrano essere contati, e lui lo sa. La terza stagione di The White Lotus, episodio 4, lo vede assumere i farmaci anti-ansia prescritti alla moglie, il che lo rende distratto e distaccato.

Il creatore di The White Lotus Mike White si sta sicuramente prendendo il suo tempo con la vita di Timothy che si sgretola, rendendola una visione raccapricciante e lenta. Dopo che Timothy entra in uno stato di evidente stordimento dovuto a alcol e Lorazepam, agisce non appena si rende conto che il modo migliore per uscire dalla situazione è attraverso un patteggiamento e qualche mese in una prigione federale. Tutti gli indizi indicano che Tim è quello che ha preso la pistola alla guardia di sicurezza del resort, Gaitok, il che significa che potrebbe essere coinvolto nella sparatoria che è stata anticipata all’inizio della stagione 3 di The White Lotus, episodio 1.

E’ sorprendente il numero di scene di nudo nella stagione 3 di The White Lotus – e che Jason Isaacs ne abbia fatta una

Isaacs afferma che la sua scena di nudo era digitale e che non era sul set quel giorno

Ci sono già state una manciata di scene di nudo nella stagione 3 di The White Lotus, il che è abbastanza in linea con il marchio della serie, anche se forse non così tanto. Saxon Ratliff di Patrick Schwarzenegger e Chelsea di Aimee Lou Wood hanno già fatto scene di nudo, e ora Jason Isaacs si è unito al gruppo. Romanticismo e sesso sono storicamente uno degli aspetti principali di The White Lotus. Diversi attori e attrici della stagione 1 e 2, tra cui Alexandra Daddario, Aubrey Plaza, Simona Tobasco e Sabrina Impacciatore, hanno tutti recitato in scene con vari gradi di nudità.

Jason Isaacs ha ipotizzato che l’aumento della nudità maschile nella stagione 3 di The White Lotus fosse destinato a bilanciare la nudità femminile delle stagioni precedenti. Ha detto che White sta “cercando di ristabilire l’equilibrio tra quante donne nude ho visto crescendo in ogni programma televisivo e film. La nudità è la cosa. La usa a volte per la commedia, a volte per il sesso, a volte per la manipolazione”. In risposta alla sua scena di nudo nella terza stagione, Isaacs ha anche affermato: “Non ricordo di aver girato quelle scene. Penso che sia digitale. Quel giorno non ero lì”, aggiungendo: “È un bel momento televisivo”.

I misteri di The White Lotus

Il nuovo gruppo di ospiti è composto da tre gruppi principali. Una famiglia del sud degli Stati Uniti, guidata da Jason Isaacs e Parker Posey, si ritrova a seguire la figlia (Sarah Catherine Hook) in un percorso di meditazione, accompagnata dai fratelli (Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola). Poi c’è un trio di amiche di lunga data (Michelle Monaghan, Carrie Coon e Leslie Bibb) in viaggio per ritrovare il legame perduto, e infine un uomo tormentato (Walton Goggins) che tratta con disprezzo la sua giovane e devota fidanzata (Aimee Lou Wood). Come sempre, dietro la facciata scintillante di ospiti benestanti si celano segreti, rancori e tensioni che esploderanno nel corso della stagione.

Anche il personale dell’hotel ha una caratterizzazione interessante e differente rispetto al passato. Il direttore generale, Fabian (Christian Friedel), è un personaggio più sfumato e meno centrale rispetto ai suoi predecessori. Spiccano invece la carismatica Sritala (Lek Patravadi), ex attrice divenuta guru del benessere, e il magnetico Valentin (Arnas Fedaravičius), un “guaritore energetico” che entra nelle dinamiche del trio di amiche. Ritroviamo anche Belinda (Natasha Rothwell), la massaggiatrice tradita da Tanya nella prima stagione, ora in Thailandia per un programma di scambio che la mette a confronto con il personale locale. Il suo ritorno serve a creare un gancio con la prima stagione, così come la presenza della stessa Tanya aveva svolto lo stesso ruolo tra il primo e il secondo ciclo. Nella terza stagione Tanya è assente, ma si scoprirà presto che è un’assenza giustificata e che ha degli strascichi.