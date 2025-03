Andor – stagione 2: Lo showrunner spegne sul nascere le speranze di rivedere altri camei da Rogue One

La storia della seconda stagione di Andor porterà direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, il che solleva la questione se i personaggi dell’amato film di Star Wars faranno o meno la loro apparizione nella serie TV. Con diversi membri del cast e personaggi di Rogue One già confermati, tra cui K-2SO di Alan Tudyk e il direttore Orson Krennic di Ben Mendelsohn, il pubblico ora si chiede chi altro potrebbe apparire nella seconda stagione di Andor.

Secondo lo showrunner Tony Gilroy, citato da Entertainment Weekly, le probabilità non sono impossibili, ma le aspettative dovrebbero essere moderate. Gilroy sottolinea che tutti i personaggi di Rogue One inclusi, come Krennic, sono solo una parte della storia se sono un’aggiunta “organica e”. “Non stuzzichiamo molto nel nostro show, vero?” ha insistito Gilroy. “Non stuzzichiamo molto.” Per questo, Gilroy vuole che coloro che sperano in un cameo in Rogue One sappiano che “non stiamo introducendo nulla per divertimento”.

Tony Gilroy: Non risponderò completamente a questa domanda. Non stuzzichiamo molto nel nostro show, vero? Tutto ciò che introdurremo per arrivare a Rogue sarà organico. Non stuzzichiamo molto. O solo perché qualcuno vuole vederlo. Deve essere pertinente alla storia.

Cosa significa per Star Wars il punto di vista di Tony Gilroy sui cameo di Rogue One

Le probabilità sono tutt’altro che impossibili

Naturalmente, Gilroy sottolinea che i cameo non sono così liberamente distribuiti in Andor come potrebbero esserlo in altri film e programmi TV di Star Wars, ma ciò non significa necessariamente che non accadranno. Quello che Gilroy sta esortando i fan a fare è guardare alla stagione 2 di Andor con occhio critico e vedere se qualche ulteriore personaggio di Rogue One potrebbe essere un tassello che si inserisce nel puzzle più grande. Ad esempio, non prevedo che qualcuno come Jyn Erso possa inserirsi, purtroppo, ma posso assolutamente immaginare che Galen Erso possa avere un ruolo cruciale. I cameo sono possibili, ma sono puramente funzionali.

Questo è il modo in cui tutti i cameo in Star Wars dovrebbero essere affrontati

La storia viene prima di tutto, sempre

I cameo nelle recenti proprietà Star Wars sono diventati sempre più allineati al fan service che a qualsiasi altra cosa, il che rende estremamente rinfrescante la visione di Gilroy su di essi in Andor. Star Wars è desiderosa di accontentare i suoi fan, il che è certamente un valore importante da avere, ma quel confine può essere e è stato superato in passato. Non c’era motivo, ad esempio, che l’episodio 6 di The Book of Boba Fett fosse una festa di personaggi tra cui Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Cad Bane, Din Djarin e Grogu, quando lo stesso Boba Fett ha avuto 2 minuti di tempo sullo schermo.

Gilroy capisce che, sebbene sia importante accontentare il pubblico, la storia è la parte più importante per far funzionare un progetto come questo. A breve termine, i cameo sono certamente utili per il pubblico, ma spesso non invecchiano bene se non sono fatti correttamente. E Andor è il tipo di storia che soffrirebbe di camei gratuiti; il suo tono più cupo farebbe risaltare un cameo fuori luogo come un pugno nell’occhio. Per quanto mi piacerebbe vedere più personaggi di Rogue One, mi fido ciecamente dell’approccio di Gilroy con Andor.

La seconda stagione di Andor presenta i primi tre episodi il 22 aprile su Disney+.