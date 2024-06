Vision Quest: una confortante conferma per la serie con Paul Bettany

Mentre Jac Schaeffer stava sviluppando lo spin-off Vision Quest, Terry Matalas (Star Trek: Picard) è stato scelto per occuparsi della serie che vedrà Paul Bettany riprendere il ruolo del personaggio del titolo.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il piano è ancora che la famiglia di androidi di Vision, inclusi Viv e Vin, appaia nella serie prevista per il 2026. È un sollievo perché l’aggiunta di un nuovo showrunner poteva aver cambiato le carte in tavola e fatto allontanare la storia dal fumetto originale di Tom King, Vision.

@MyTimeToShineH dice che il piano è che Chris Pratt ritorni nei panni del leggendario Star-Lord “presto” e afferma che vedremo anche un film di Scarlet Witch prima del previsto. @Cryptic4KQual lo conferma dicendo che i Marvel Studios sono ansiosi di riportare Elizabeth Olsen all’ovile per il progetto.

Scarlet Witch tornerà per Vision Quest?

Parlando del suo futuro come personaggio l’anno scorso, Olsen ha detto: “In particolare negli ultimi quattro anni, la mia produzione è stata Marvel. Non voglio… non è che non voglia essere associata solo a questo personaggio. Ma sento davvero come se avessi bisogno di ricostruire altre parti per bilanciare.”

“Voglio così tanto fare film in questo momento. E spero che alcuni di loro si uniscano nel modo in cui sento che possono farlo. Ma sì, è qualcosa di cui ho bisogno. Ho solo bisogno di altri personaggi nella mia vita”, ha aggiunto. “Non c’è longevità in un personaggio.”