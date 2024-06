Pom Klementieff ha parlato con James Gunn per interpretare “un personaggio specifico” nel DCU

Pom Klementieff ha rubato la scena per la prima volta nel ruolo di Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2. Dopo un memorabile ruolo di supporto in Avengers: Infinity War, l’attrice ha avuto modo di affondare i denti in Guardiani della Galassia Holiday Special e Guardiani della Galassia Vol. 3. Quest’ultimo è servito come potenziale conclusione della storia di Mantis nel MCU, anche se la porta del suo ritorno è sempre aperta.

Come riportato da Deadline, parlando al Superhero Comic Con di San Antonio questo fine settimana, Klementieff si è espressa sulla possibilità di rivedere Mantis in futuro. “Sono sempre aperta a questo, amo il personaggio. Sono sicura che i fan vorrebbero vederla, ma non lo so. Dipende dal progetto“. “È sempre stato il mio sogno essere un X-Men o far parte di un film Marvel“, ha aggiunto Klementieff. “Poi, ho visto il primo Guardiani della Galassia, ed è diventato il mio primo film Marvel in assoluto. Poi, sono stata scritturata per il secondo. Mi sento così fortunata“.

Potrebbe esserci una buona ragione per l’esitazione di Klementieff; in un’altra parte del panel, l’attrice vista anche in Mission: Impossible – Dead Reckoning ha confermato di aver discusso di un ruolo nel DCU con il capo dei DC Studios e regista di Superman James Gunn. “Pensate davvero che risponderò a questa domanda? Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare di trovare il modo di farlo“, ha risposto l’attrice quando le è stato chiesto chi potrebbe interpretare. “Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne ora“.

Ci sono molti grandi personaggi nel DCU per i quali la Klementieff sarebbe adatta. Mentre ha interpretato un alieno buffo nel franchise dei Guardiani, l’ultimo film di Mission: Impossible ha fatto capire che è altrettanto capace di interpretare un cattivo formidabile. Non è dunque da escludere un suo ingresso nel DC, anche se per il momento sulla questione sia l’attrice che il regista mantengono il più completo silenzio.

Pom Klementieff comparirà nel DCU?

Da quando ha preso il controllo dei DC Studios insieme a Peter Safran nel 2022, James Gunn si sta dedicando alla regia di Superman, che darà il via a un nuovo multiverso DC. Dopo aver confermato di essere aperto a inserire attori del MCU nel suo lavoro su questo nuovo franchise, Gunn ha dichiarato a Empire che un crossover tra i due mondi dei fumetti è “più probabile ora che sono io al comando“, aggiungendo: “Questo però è lontano molti anni. Penso che prima dobbiamo stabilire cosa stiamo facendo [alla DC]. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso. Ma tutte le discussioni sono state molto, molto leggere e divertenti“.