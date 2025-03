Big Little Lies 3 riceve un importante aggiornamento dalla HBO

La terza stagione di Big Little Lies ha ricevuto un importante aggiornamento sui progressi. Il dramma della HBO, con un cast stellare che includeva Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Meryl Streep, ha debuttato nel 2017, seguito dalla seconda stagione nel 2019. Da allora, gli aggiornamenti sulla terza stagione di Big Little Lies sono stati sporadici, anche se Nicole Kidman sembra aver confermato che era in fase di sviluppo in una dichiarazione nel novembre 2023.

The Hollywood Reporter ha recentemente incontrato il team di programmazione di HBO e Max per un’intervista completa. Durante la conversazione, l’argomento è passato alla terza stagione di Big Little Lies. Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo e responsabile della programmazione drammatica di HBO, ha rivelato che “abbiamo bisogno del resto del libro”. Dice che Moriarty ha finito 150 pagine del manoscritto e che l’adattamento sarà montato “appena sarà finito”. Leggi la citazione completa di Orsi qui sotto:

Non vedo l’ora di iniziare, ma abbiamo bisogno del resto del libro. Abbiamo finito 150 pagine e [l’autrice Liane Moriarty] sta raddoppiando gli sforzi per finirlo. C’è molta impazienza sia da parte della HBO che del team di produzione, e non appena sarà finito, lei lo consegnerà e noi lo adatteremo. Ma fino ad allora, dobbiamo solo aspettare. Quindi, non è così imminente come pensavo all’inizio.

Cosa significa questo per la terza stagione di Big Little Lies

L’aggiornamento di Orsi ha diverse implicazioni enormi. La prima è che sono stati fatti progressi significativi sul romanzo sequel di Big Little Lies. Tuttavia, molto probabilmente c’è ancora molto lavoro da fare, considerando che il libro originale era lungo più di 400 pagine. Non si sa quanto tempo ci vorrà per finire il romanzo, che secondo Moriarty comporterà un salto temporale significativo. Tuttavia, era stato annunciato originariamente per novembre 2024, quindi se continua a questo ritmo, potrebbe essere completato entro la fine del 2025.

Sebbene la seconda stagione di Big Little Lies sia basata su un romanzo breve di Moriarty, quest’ultimo non è ancora stato pubblicato.

Questo aggiornamento sembra anche rivelare che sono ancora in atto piani concreti per montare la nuova stagione, anche se ci sono stati ritardi significativi. Mentre la disponibilità del cast potrebbe rappresentare un problema quando sarà il momento di dare seguito alla fine della seconda stagione di Big Little Lies, la fiducia di Kidman nel progetto e il fatto che si tratti di una coproduzione con la società di Witherspoon, Hello Sunshine, potrebbero fare molto per garantire che il cast principale possa essere riunito.