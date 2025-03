Yellowjackets – Stagione 3, episodio 6, la spiegazione del finale: da dove vengono i nuovi abitanti della foresta?

Yellowjackets introduce uno dei suoi colpi di scena più scioccanti quando i sopravvissuti adolescenti incontrano nuovi personaggi nella natura selvaggia. Prima di questo finale che cambia le carte in tavola, la linea temporale passata di Yellowjackets continua a essere dominata dal tormento continuo del coach Ben Scott (Steven Krueger). Lottie Matthews (Courtney Eaton) e la maggior parte degli altri adolescenti insistono che il coach Ben debba rimanere in vita dopo la visione che ha avuto Akilah (Nia Sondaya) durante il finale della terza stagione di Yellowjackets, episodio 5, che li porta a credere che lui sia il “ponte” verso la loro casa.

Natalie Scatorccio (Sophie Thatcher) non riesce a sopportare le continue sofferenze di Coach Ben, che peggiorano sempre di più man mano che lui implora la morte. Alla fine, Natalie prende in mano la situazione e uccide Coach Ben. Shauna Shipman (Sophie Nélisse) e il resto del gruppo puniscono Natalie per aver portato via la loro speranza facendola squartare il corpo e preparare un banchetto. Durante il banchetto, i sopravvissuti mangiano e iniziano a urlare e a ballare, ma vengono interrotti dai nuovi membri del cast di Yellowjackets.

Chi sono i nuovi personaggi di Wilderness?

I nuovi personaggi sono un uomo e una donna, interpretati da Nelson Franklin e Ashley Sutton. Si avvicinano ai sopravvissuti con espressioni preoccupate. L’uomo alza la mano per salutare e dice: “Ciao”. Poi indietreggia e esclama: “Ma che c***o?” quando nota la testa mozzata di Coach Ben, messa da parte durante il banchetto in cui il resto del suo corpo viene servito e consumato dai giovani sopravvissuti. Finora sono passati solo pochi secondi sullo schermo, quindi si sa poco di chi siano i nuovi personaggi e perché si trovino nella natura selvaggia.

Il loro aspetto e il loro abbigliamento non suggeriscono che siano rimasti bloccati a lungo. Sembrano invece essere rimasti nella natura selvaggia solo per un breve periodo di tempo e non aver dovuto ricorrere a misure estreme per sopravvivere. Ciò è ulteriormente confermato dalla reazione allarmata dell’uomo alla testa dell’allenatore Ben. I nuovi personaggi potrebbero essere andati in campeggio o in escursione nella natura selvaggia, solo per perdersi e avere la sfortuna di imbattersi in questo gruppo di adolescenti cannibali.

La spiegazione delle urla e delle danze di Lottie e degli altri sopravvissuti

Prima dell’arrivo dei nuovi personaggi, Lottie inizia a urlare perché ha di nuovo delle visioni. Le visioni di Lottie si erano interrotte in precedenza, motivo per cui si era affidata a Travis Martinez (Kevin Alves) e Akilah per avere visioni al suo posto. Questa nuova visione fa credere a Lottie che lei e gli altri sopravvissuti non stiano conducendo la loro festa come dovrebbero e che debbano essere più animaleschi per connettersi completamente alla natura selvaggia.

Le vespe avevano già mangiato Jackie Taylor (Ella Purnell) e Javi Martinez (Luciano Leroux).

La natura emette il suo misterioso e terrificante stridio in risposta alle urla di Lottie. Per Lottie, urlare, cantare e ballare serve a legare con la natura. Tuttavia, per molti altri sopravvissuti, è più un’opportunità per liberare le emozioni che hanno represso. Sotto la guida di Natalie, il gruppo ha stabilito un senso di normalità, ma sono ancora consumati da molta rabbia, tristezza, frustrazione e dolore. Il rituale di Lottie diventa un’opportunità per liberare tutti quei sentimenti, soprattutto dopo la situazione straziante con Coach Ben.

Perché Tai ha bisogno dell’aiuto di Van

Al giorno d’oggi, Van Palmer (Lauren Ambrose) sta cercando informazioni sui nastri DAT sul suo telefono quando Taissa Turner (Tawny Cypress) si alza di scatto. Tai sembra come se stesse ansimando e dice: “Van! Per favore. Devi aiutarmi.“ Il suo corpo si rilassa e chiede con calma perché Van è ancora sveglia, come se non avesse appena gridato aiuto qualche secondo prima. Questa scena inquietante suggerisce che l’”altra Tai” abbia quasi preso il controllo completo di lei, ma la Tai normale si è liberata per un momento per chiedere l’aiuto di Van.

L’altro Tai che ha il controllo coincide con la visione di Sammy (Aiden Stoxx) nell’episodio 5, che sembra pensare che non sia la sua vera madre a venire a trovarlo. Nell’episodio 6, Van immagina che Tai la chiami e la supplichi di aiutarla. Sembra che l’altro Tai abbia il controllo praticamente sempre, tranne che per un breve momento durante il sonno, il che è ironico dato che prima usciva solo quando Tai era sonnambula. La Tai normale ora ha bisogno dell’aiuto di Van per non essere sepolta per sempre sotto il suo alter ego.

Perché Tai ha incontrato Lottie il giorno in cui è morta

Misty Quigley (Christina Ricci) incontra uno degli ex membri della setta di Lottie, Lisa (Nicole Maines), all’inizio dell’episodio. Lisa dice a Misty che Tai ha incontrato Lottie fuori da un bar il giorno in cui è morta. Nella terza stagione di Yellowjackets, episodio 4, Tai e Van si separano per un’ora prima di incontrarsi in città. Dopo aver appreso della morte di Lottie nell’episodio 5, Van chiede a Tai dove sia andata in quel periodo, e Tai nega di aver incontrato Lottie in quel periodo. Supponendo che Lisa abbia detto la verità a Misty, Tai ha incontrato Lottie e ha mentito a Van al riguardo.

All’inizio dell’episodio 4, Tai chiama Lottie per discutere di ciò che ha detto sul fatto che la natura è stata soddisfatta dal sacrificio di Natalie (Juliette Lewis) durante il finale della seconda stagione di Yellowjackets. Tai non ha ottenuto una risposta prima che Lottie riattaccasse il telefono. Potrebbe essere andata a incontrare Lottie per ottenere una risposta più precisa. È già stato dimostrato che Tai è disposta a lasciar morire gli altri se questo significa che la natura selvaggia permetterà a Van di vivere più a lungo, e forse voleva vedere se Lottie la pensava allo stesso modo.

Se “l’altra Tai” aveva già il controllo, è possibile che sia andata a incontrare Lottie con l’intenzione di ucciderla. “L’altra Tai” potrebbe aver visto l’uccisione di Lottie come il sacrificio necessario per salvare Van. Un’altra possibilità è che la Tai normale sia andata a incontrare Lottie, le cose si siano surriscaldate e lei l’abbia uccisa accidentalmente. Da allora, “l’altra Tai” potrebbe aver preso il sopravvento come un modo per affrontare l’orrore di ciò che aveva fatto. Indipendentemente dalla verità, l’indagine di Misty ora la porterà a indagare su Tai mentre la terza stagione di Yellowjackets continua.