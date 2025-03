The Monkey è ora il film horror con il maggior incasso del 2025

L’ultimo film horror adattamento di Stephen King The Monkey ha battuto ogni record al botteghino. King è un autore prolifico, noto soprattutto per le sue opere horror, anche se si è cimentato anche nella fantascienza, nella fantasy e in altri generi. Dall’uscita del suo romanzo d’esordio, Carrie, nel 1974, ha pubblicato più di 60 libri, oltre a 5 opere di saggistica, circa 200 racconti e varie sceneggiature, rubriche, raccolte e altro ancora. Nel corso degli anni, molti adattamenti cinematografici delle sue opere hanno riscosso un successo di critica, tra cui Misery del 1990, che ha fatto vincere a Kathy Bates l’Oscar come migliore attrice.

Inoltre, molti di questi adattamenti hanno avuto successo commerciale. L’edizione di gran lunga più redditizia è stata It del 2017, poiché il film – che segue un’entità malvagia mutaforma nota che spesso assume le sembianze di Pennywise il Clown tormentando la città di Derry negli anni ’80 – ha incassato 704,2 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 40 milioni di dollari. Altre cinque trasposizioni di King hanno incassato più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo, ovvero It: Capitolo due (467,6 milioni di dollari), Il miglio verde (290,7 milioni di dollari), 1408 (131,3 milioni di dollari), La torre nera (113,5 milioni di dollari) e Cimitero vivente (111,8 milioni di dollari), con tutti i suoi adattamenti che complessivamente hanno guadagnato più di 2,9 miliardi di dollari.

The Monkey è salita in cima alle classifiche

L’adattamento di Stephen King è stato diretto da Osgood Perkins

L’adattamento cinematografico di Osgood Perkins de The Monkey di Stephen King ha dato il via a un forte successo al botteghino per il genere horror nel 2025. Il film horror del 2025 racconta la storia di due gemelli perseguitati da una sinistra scimmietta giocattolo che provoca morti raccapriccianti a chiunque la incontri. Un successo di critica e di botteghino, The Monkey vede Theo James nei panni dei gemelli Hal e Bill, insieme a un cast corale che include Tatiana Maslany, Christian Concert, Colin O’Brien, Adam Scott ed Elijah Wood.

Osgood Perkins ha già diretto Longlegs nel 2014, un thriller di grande successo con protagonista Maika Monroe e Nicolas Cage che ha incassato 126,9 milioni di dollari con un budget inferiore ai 10 milioni.

Secondo Box Office Mojo, The Monkey ha incassato oltre 38 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, posizionandosi al settimo posto tra le produzioni più redditizie dell’anno. Il titolo è il film horror con il maggior incasso dell’anno fino ad ora. Questo pone The Monkey davanti ai 34,9 milioni di dollari di Companion, ai 34 milioni di dollari di Wolf Man e ai circa 31 milioni di dollari di Heart Eyes.

Cosa significa il successo al botteghino di The Monkey per il programma horror del 2025

Tutti i film horror usciti nel 2025 hanno recuperato il budget

Il 2025 ha già visto il genere horror godere di un nuovo inizio dopo il successo di Nosferatu, con l’horror sui vampiri candidato all’Oscar che è rimasto nelle sale fino all’anno nuovo dopo l’uscita a dicembre 2024. Companion e la commedia horror Heart Eyes hanno continuato questa tendenza, poiché ciascuno dei due lungometraggi è riuscito a recuperare il budget. Nonostante l’accoglienza mista, Wolf Man ha recuperato il suo budget di 25 milioni di dollari, anche se non è un successo al botteghino, poiché quel budget probabilmente ha posto il suo punto di pareggio complessivo a circa 62,5 milioni di dollari.

I film in genere devono guadagnare al botteghino due volte e mezzo il loro budget, poiché i cinema trattengono metà dei biglietti venduti e i costi di marketing non sono inclusi nei budget di produzione.

Pertanto, The Monkey continua un trend positivo che probabilmente continuerà anche nel resto del 2025. L’anno vedrà il ritorno sul grande schermo di amati franchise horror come M3GAN 2.0, Five Nights At Freddy’s 2, Final Destination: Bloodlines, Predator: Badlands e 28 Weeks Later. Tuttavia, anche Opus e Death of a Unicorn sembrano destinati a soddisfare gli appassionati di horror audaci e originali. Inoltre, Perkins ha un altro film in cantiere, intitolato Keeper, che lo vedrà di nuovo insieme alla star di The Monkey Tatiana Maslany.