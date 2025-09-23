The Bride: il primo trailer del film di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer di The Bride di Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley e Christian Bale.

La sinossi ufficiale del film recita: “Un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni ’30 per chiedere aiuto al Dr. Euphronius per crearsi una compagna. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è al di là di ciò che entrambi avevano previsto, innescando una storia d’amore infiammabile, attirando l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale”.

Ispirato a “La moglie di Frankenstein” di James Whale e al romanzo Frankenstein di Mary Shelley del 1818, The Bride vede Buckley nel ruolo del protagonista, mentre Bale interpreta il mostro di Frankenstein. Il cast include anche Penélope Cruz nel ruolo di Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough e Jake Gyllenhaal.

Nell’aprile 2024, Maggie Gyllenhaal ha pubblicato delle foto in anteprima, tra cui uno screen test del make up di Bale. La troupe del film include il direttore della fotografia di “Joker” Lawrence Sher, la costumista di “Cenerentola” Sandy Powell e la scenografa di “Elvis” Karen Murphy. The Bride è il secondo lavoro da regista di Gyllenhaal, dopo La figlia perduta del 2021, che ha ottenuto tre nomination agli Oscar e ha visto protagonisti anche Buckley e Sarsgaard.

The Bride di Gyllenhaal è uno dei numerosi film di Frankenstein in arrivo, tra questi annoveriamo una versione Netflix diretta da Guillermo del Toro con protagonista Jacob Elordi, nei panni del mostro rianimato. Il film di Del Toro vede anche la partecipazione di Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.

La Warner Bros. distribuirà The Bride nei cinema e in Imax il 26 settembre, negli USA. In Italia il film arriverà il 5 marzo 2026 con il titolo La sposa.