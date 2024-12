A Christmas Carol, la spiegazione del racconto: Ebenezer Scrooge cambia alla fine?

Pubblicato nel 1834, A Christmas Carol (Il Canto di Natale) di Charles Dickens racconta la storia di un vecchio avaro, Ebenezer Scrooge. L’uomo detesta tutto ciò che la maggior parte di noi considera umano.

Nessuno può cambiarlo, così tre fantasmi del Natale passato, presente e futuro tentano di aiutarlo a riparare la sua vita. Riuscirà a cambiare? E come si è verificato un evento così strano? Immergiamoci in questo magico mondo creato da Dickens per scoprirlo:

Chi è Ebenezer Scrooge?

Ebenezer Scrooge (nel film del 2009 interpretato da Jim Carrey) è un uomo d’affari meschino che non conosce il significato di compassione e umanità. Disprezza l’idea di festeggiare il Natale. Nel corso degli anni ha accumulato una buona ricchezza, ma continua a sottopagare il suo impiegato, Bob Cratchit, il cui figlio è gravemente malato.

Suo nipote Fred lo invita a Natale, ma Scrooge rifiuta l’invito. Inoltre, ha parole amare da sputare contro Fred per aver festeggiato il Natale. Quando due uomini si avvicinano a Scrooge per chiedere una donazione natalizia, egli commenta che i poveri costituiscono l’eccedenza della popolazione e quindi dovrebbero morire.

Da lontano, sembra che Scrooge sia un vero e proprio peccatore che non ha una cellula in corpo che gli permetta di fare del bene alle persone. Tuttavia, come si scopre, aveva bisogno di una presa di coscienza. Naturalmente, nessun uomo poteva fargli capire le sue colpe, quindi quattro fantasmi dovettero scendere per incontrarlo.

Chi viene a incontrare Ebenezer Scrooge?

Una notte, Scrooge riceve la visita del fantasma del suo defunto socio in affari, Jacob Marley. Marley è incatenato e destinato a vagare sulla terra come punizione per i peccati commessi in vita.

Marley dice a Scrooge che se non si ravvede, gli verrà inflitta una punizione ancora più severa perché è un uomo peggiore. Informa Scrooge che tre fantasmi gli faranno visita nel tentativo di aiutarlo a cambiare strada.

Cosa succede quando il Fantasma del Natale Passato visita Ebenezer Scrooge?

Il fantasma del Natale passato mette in mostra i primi anni di vita di Scrooge. I suoi primi anni sono stati senza amore. Il suo ricordo più felice fu quando sua sorella Fan (la madre di Fred) venne in collegio per riportarlo a casa. In seguito lavorò per un uomo gentile, il signor Fezziwig.

Scrooge si fidanzò con una donna generosa e amorevole, Belle. Tuttavia, dopo che Scrooge divenne avido di denaro, Belle lo lasciò per sposare un altro uomo e avere dei figli. Queste visioni hanno un profondo impatto su Scrooge, che per la prima volta nella sua vita prova un forte rimorso.

Cosa succede quando il Fantasma del Natale Presente visita Ebenezer Scrooge?

Il Fantasma del Natale Presente mostra a Scrooge come non sia riuscito a incidere positivamente sulla vita delle persone che lo circondano, come Cratchit che non può permettersi di curare il figlio Tiny Tim, disperatamente malato, a causa del suo magro stipendio. Il fantasma gli mostra come il nipote stia difendendo lo zio dai commenti fastidiosi dei suoi ospiti. Scrooge reagisce con un sentimento di assoluta vergogna.

Cosa succede quando il Fantasma del Natale che deve ancora venire visita Ebenezer Scrooge?

Il Fantasma del Natale che deve ancora venire è il più spaventoso di tutti. Mostra a Scrooge come sarà la sua vita se non si ravvede.

Scrooge morirà di una morte pietosa e solitaria che i suoi debitori celebreranno. Nessuno gli renderà omaggio. I suoi servi ruberanno tutti i suoi averi. E la famiglia del suo impiegato sarà devastata dalla morte di Tiny Tim.

Vergognoso e timoroso, Scrooge implora il Fantasma del Natale che deve ancora venire di dargli l’opportunità di cambiare vita. Promette di diventare un uomo migliore e, in un batter d’occhio, si ritrova sul suo letto il giorno di Natale.

Ebenezer Scrooge cambia alla fine?

Ebenezer Scrooge sembra aver ottenuto una nuova vita. In realtà diventa un uomo gioioso e disponibile. Provvede alla famiglia di Cratchit e salva la vita di Tiny Tim. Inoltre, aumenta persino il salario di Cratchit. Scrooge accetta volentieri l’invito di Fred e fa una donazione in beneficenza. In altre parole, inizia a personificare lo spirito natalizio.