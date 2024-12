Uno Rosso, la spiegazione del finale: Callum e Jack salveranno Babbo Natale?

Uno Rosso (Red One) unisce azione, commedia, fantasia e spirito natalizio in una storia che racconta il rapimento e il salvataggio di Babbo Natale, con un messaggio commovente sotto tutte le scene d’azione. Diretto da Jake Kasdan, Uno Rosso (Red One) vede protagonista Dwayne Johnson nel ruolo di Callum Drift, capo dell’Enforcement Logistics and Fortification (ELF) del Polo Nord e quindi capo della sicurezza di Babbo Natale (J.K. Simmons). Il giorno in cui Callum presenta la sua richiesta di andare in pensione dopo Natale, Babbo Natale viene rapito e Callum è determinato a ritrovarlo, ma non può farlo da solo.

Con l’aiuto di Zoe (Lucy Liu), capo della Mythological Oversight and Restoration Authority (MORA), Callum si allea con Jack O’Malley (Chris Evans), un hacker mercenario dal cappello bianco con molti problemi personali, soprattutto con suo figlio Dylan. Insieme, Callum e Jake scoprono che dietro il rapimento di Babbo Natale c’è Gryla (Kiernan Shipka), la strega dell’inverno, che intende porre fine al Natale e al Polo Nord. Con l’aiuto di un improbabile alleato, Callum e Jake ritrovano Babbo Natale e salvano il Natale, il Polo Nord e il mondo intero proprio in tempo per le feste.

Come viene salvato Babbo Natale in Uno Rosso

La vigilia di Natale, subito dopo che Callum ha lasciato Babbo Natale da solo, una squadra di agenti segreti guidata da una donna misteriosa fa irruzione al Polo Nord e rapisce Babbo Natale. Con l’aiuto di mezzi di trasporto terrestri e aerei, la squadra trae in inganno Callum e riesce a partire con Babbo Natale. Come scopre Zoe, Jack è solo l’ultimo tassello di una catena che porta al rapitore, e così lui e Callum si recano ad Aruba per affrontare il broker che ha ingaggiato Jack. Il broker, Ted (Nick Kroll), rivela di lavorare per Gryla.

Callum sospetta che Gryla lavori con Krampus (Kristofer Hivju), il fratello estraneo di Babbo Natale, e così lui e Jack gli fanno visita. Si scopre che Krampus è il creatore della Lista dei Cattivi ed è anche l’ex amante di Gryla, ma nonostante ciò non è coinvolto nel rapimento di Babbo Natale. Dopo che Gryla ha intrappolato Jack e Dylan in una delle sue palle di neve magiche, Zoe trova Jack grazie al localizzatore che gli ha messo addosso e lei e Callum scoprono che Babbo Natale non ha mai lasciato il Polo Nord e che il covo di Gryla si trova sotto il Polo Nord.

Mentre Callum e Zoe salvano Jack, Dylan, la signora Claus (Bonnie Hunt) e il resto del personale imprigionato del Polo Nord, Gryla e i suoi figli fuggono con Babbo Natale pronti a mettere in atto il suo piano, ma hanno bisogno dei poteri di Babbo Natale per guidare la slitta. Fortunatamente, Callum e Jack la fermano e la combattono mentre Babbo Natale rimane svenuto e, quando lei si ritrasforma in un troll, Krampus arriva con i rinforzi. Durante la lotta, Babbo Natale si riprende e li aiuta a sconfiggere Gryla, facendo anche ammenda con suo fratello.

Con Gryla che non è più una minaccia, l’intera squadra del Polo Nord si affretta a preparare tutto per la corsa di Natale e Babbo Natale invita Jack e Dylan a unirsi a loro. Non solo Babbo Natale, il Polo Nord e il Natale sono salvi, ma Babbo Natale ha anche la possibilità di sistemare il suo rapporto con Krampus.

Il piano e la sconfitta di Gryla in Uno Rosso spiegati

Gryla non è solo la strega dell’inverno, ma anche un troll molto antico che può assumere la forma di chiunque desideri. Gryla ha anche moltissimi figli, tutti mutaforma, il che rende più facile per tutti loro infiltrarsi al Polo Nord (uno di loro si è persino finto la signora Claus per cercare di ingannare Callum, ma ha commesso un grosso errore parlando di biscotti). Gryla è molto potente, tanto che può rintracciare chiunque pronunci il suo nome e mandargli dietro i suoi scagnozzi, come fa quando Jack pronuncia il suo nome ad Aruba.

Quello che Gryla vuole è sbarazzarsi di tutti coloro che sono sulla lista dei cattivi e imprigionarli per sempre, e per farlo ha bisogno di un artefatto magico e di un macchinario nel vecchio laboratorio di Babbo Natale sotto il Polo Nord. Il manufatto in questione è il “glaskafig”, una palla di neve magica che imprigiona chiunque la tocchi. Ma poiché la lista dei cattivi è molto lunga, Gryla usa una macchina duplicatrice di giocattoli nel vecchio laboratorio di Babbo Natale per creare migliaia di palle di neve magiche. Il passo successivo del piano di Gryla è consegnare le palle di neve a tutte le persone della Lista dei Cattivi usando la slitta di Babbo Natale.

Non è stato spiegato perché Gryla abbia il forte desiderio di sbarazzarsi delle persone della Lista dei Cattivi nonostante sia un troll e una strega, quindi si presume che sia semplicemente malvagia. Come spiegato in precedenza, Gryla viene fermata da Jack e Callum, che la buttano giù dalla slitta, ma lei torna a combatterli nella sua vera forma di troll gigante. Krampus arriva e la attacca prima di cercare di farla ragionare, ma lei lo attacca a sua volta.

Solo quando Babbo Natale si riprende e riacquista la sua magia, chiama le sue renne ad attaccare Gryla, facendola cadere nella piscina di palle di neve magiche che ha creato, intrappolandola in una di esse. Zoe prende la palla di neve in cui è intrappolata Gryla, che sarà custodita al sicuro da MORA.

Perché Callum voleva ritirarsi (e perché decide di restare)

Come già detto, Callum si sta preparando a ritirarsi dal suo lavoro al Polo Nord dopo secoli di lavoro per Babbo Natale. Callum ha un rapporto molto stretto e speciale con Babbo Natale e la signora Claus, e il motivo non viene rivelato fino alla fine di Uno Rosso, con Callum che si limita a dire per tutto il film che ha “perso la testa”. Ciò che viene menzionato nel corso di Uno Rosso è l’aumento del cattivo comportamento nel mondo, che ha portato a un allungamento della lista dei cattivi. Alla fine di Uno Rosso, durante la corsa di Natale, Callum osserva Jack e Dylan che condividono questa esperienza insieme, con Jack che ritrova la sua meraviglia.

Jack è stato a lungo sulla Lista dei Cattivi, il che lo ha reso un bersaglio del piano di Gryla, ma l’intera esperienza del salvataggio di Babbo Natale, la sistemazione del suo rapporto con Dylan e la corsa di Natale con Babbo Natale provocano un cambiamento importante in lui. Callum rivede Jack come un bambino, ed è questo che aveva perso: la capacità di vedere il bene e la meraviglia nelle persone, che era una conseguenza della sua disillusione per il crescente comportamento negativo nel mondo. Rendendosi conto che c’è ancora del bene e della speranza nel mondo, Callum decide di rimanere con Babbo Natale.

Come Jack ha salvato se stesso e Dylan in Uno Rosso

Parallelamente al salvataggio di Babbo Natale, si svolge la storia di Jack e di suo figlio Dylan. Jack dice a Callum che non è mai stato sposato con la madre di Dylan, ma questo non significa che non abbia una responsabilità come padre. Tuttavia, Jack fatica a essere un padre, per non parlare di un buon padre, e non riesce a legare con Dylan, tanto che quest’ultimo non sa come parlargli. Sapendo che il rapimento di Dylan fermerà la missione di Callum e Jack di trovarla, Gryla invia una palla di neve a Dylan e una a Jack, e il primo la trova per primo.

Pensando che si tratti di una sorta di regalo per scusarsi della mancata partecipazione all’evento scolastico, Dylan chiama con rabbia Jack e gli mostra la palla di neve, facendolo rimanere intrappolato al suo interno e portandolo nella tana di Gryla. Jack prende la palla di neve che gli è stata inviata per poter stare con Dylan e i loro globi di neve vengono messi uno accanto all’altro. Dylan e Jack hanno una conversazione a cuore aperto sul loro rapporto, che li ammorbidisce e li rende più gentili, riscattandosi così e cancellandoli dalla Lista dei Cattivi. In questo modo le loro palle di neve si rompono e si ricongiungono a Callum e Zoe nella missione di salvataggio.

Il vero significato dell’Uno Rosso

Sotto tutte le sequenze d’azione e i momenti divertenti, Uno Rosso è una storia di famiglia – e di diversi tipi di famiglia. La più ovvia è quella di Jack e Dylan, che purtroppo hanno dovuto vivere l’esperienza di essere imprigionati in una sfera di neve per poter trascorrere del tempo insieme e aprirsi l’uno con l’altro. C’è anche il rapporto di estraneità tra Babbo Natale e Krampus, che sono completamente opposti quando si tratta di Natale e di chi e come dovrebbe essere ricompensato per le sue buone e cattive azioni.

La storia di Callum è anche una storia di famiglia, in quanto la sua famiglia sono i suoi colleghi ELF, i Claus e praticamente tutti gli abitanti del Polo Nord.

Anche se Uno Rosso non entra nei dettagli del rapporto tra Babbo Natale e Krampus, almeno si riconoscono dopo aver sconfitto Gryla, che è il loro modo di fare ammenda. La storia di Callum è anche una storia di famiglia, in quanto la sua famiglia è costituita dai suoi colleghi ELF, dai Claus e praticamente da tutti gli abitanti del Polo Nord. Non si sa cosa avrebbe fatto Callum dopo essere andato in pensione, ma sicuramente si sarebbe sentito molto solo. Jack ha anche imparato che non è necessario isolarsi e bruciare i ponti, e che è sicuro aprirsi alle persone e alle nuove esperienze.

Come Uno Rosso prepara un sequel

Nonostante abbia dato a tutti i personaggi principali un finale soddisfacente, Uno Rosso lascia leggermente aperta la porta a un sequel. Anche se Gryla è stata sconfitta, in fondo è un troll e una strega potente, quindi è difficile credere che rimarrà nella sua sfera di neve a MORA fino alla fine dei tempi – inoltre, sicuramente ha ancora molti altri figli che possono pianificare il suo salvataggio e la sua fuga. Ci sono anche Callum e Jack, una squadra improbabile ma molto efficace grazie ai loro talenti e alle loro abilità combinate, quindi potrebbero compiere insieme altre missioni a tema natalizio per MORA, e non necessariamente per Natale.

Oltre al rapimento di Babbo Natale, anche il Polo Nord può andare incontro a molti altri problemi e sfide. Molte cose possono andare storte in un luogo così grande, affollato e importante come il Polo Nord, soprattutto quando inizia la stagione delle vacanze. C’è anche la grande domanda su cosa fare una volta finito il Natale, che potrebbe essere un interessante sequel di Uno Rosso.