Anora, la spiegazione del finale: perché Ani piange nell’ultima scena?

Scritto e diretto da Sean Baker (che in precedenza ha ricevuto consensi per Un sogno chiamato Florida e Red Rocket) Anora (qui la nostra recensione) ha debuttato al Festival di Cannes – dove ha vinto la Palma d’Oro – ed è oggi candidato a sei premi Oscar. Protagonista di questo è Ani (come le piace farsi chiamare), la cui vita procede in maniera abbastanza regolare tra vita notturna nello strip-club e giornate passate a dormire e a recuperare energie. Una sera al locale dove lavora, data la sua capacità di parlare russo per via delle sue origini, le viene affidato un cliente molto ricco: il suo coetaneo Ivan, detto “Vanja”.

Si tratta di un viziatissimo rampollo di un oligarca russo, che, attratto dalla ragazza, le offre 15.000 dollari per essere la sua fidanzata per una settimana. I due trascorrono dei giorni folli, divertendosi come non mai, fino a che a Las Vegas i due decidono di sposarsi. L’idillio, però, dura poco. Per Ani e Vanja arriva infatti il momento di pagare il conto di quella settimana di baldoria e di quel matrimonio avventato. Anora si conclude infatti con la protagonista (interpretata da Mikey Madison) costretta a salire su un aereo privato con Vanya, i suoi genitori, Igor, Toros e Garnick, per andare a ottenere l’annullamento del suo matrimonio.

Anora, che ha ancora voglia di combattere, ma è stanca di essere messa alle strette e trattata come una nullità, va dunque con il gruppo a Las Vegas. Sa che a questo punto le sue opzioni sono limitate e che la famiglia di Vanya è troppo ricca e potente per combattere. A Las Vegas, davanti all’indifferenza di quello che credeva un marito amorevole, firma dunque i documenti per l’annullamento prima di gettare a Galina il suo cappotto di visone e andarsene. Torna a New York con Igor, che porta Anora in banca e le restituisce l’anello di fidanzamento. È davanti a quel gesto di tenerezza che la giovane getta la maschera da dura.

Anora piange solo alla fine del film

Anora passa la maggior parte del film a maledire tutti coloro che lavorano per i genitori di Vanya e continua a ripetersi che non ha bisogno di nessuno mentre si difende con denti e unghia. Supplica Vanya di combattere per lei per tutto il film, ma alla fine è esausta di combattere da sola senza un vero sostegno. La realtà è che tutti gli eventi del film l’hanno colpita duramente: è stata umiliata, costretta a ottenere un annullamento e ha messo in discussione il suo carattere. Solo nel momento di tranquillità con Igor è stata in grado di svelare tutti i suoi sentimenti e di essere vulnerabile.

L’unica persona su cui Anora può contare era sé stessa, ma Igor è stato gentile con lei quando gli altri non lo erano, ed è per questo che si sente sicura a piangere con lui. Probabilmente pensava che piangere davanti a Vanya, ai suoi genitori e a Toros l’avrebbe fatta sembrare debole. È come se il momento in cui crolla sia un momento in cui i suoi sentimenti e il trauma di tutto quello che è successo l’hanno finalmente raggiunta. Allo stesso modo, quello con Igor si rivela essere l’unico momento di tenerezza e affetto per lei ed è proprio con lui che ha per la prima volta un rapporto sessuale basato su questi valori.

Il futuro di Anora e Igor

Anora ha dunque un rapporto di ostilità con Igor, ma lui è anche l’unico che la tratta come un essere umano, simpatizzando con lei quando nessun altro lo farebbe. Sebbene alla fine Anora sia ancora infastidita da Igor, tra i due inizia a nascere qualcosa. Probabilmente lei sente di potersi fidare di Igor più di tutti quelli con cui ha avuto a che fare, e lui capisce la sua situazione senza giudicarla. La ragazza si mostra poi vulnerabile con Igor e lui non la respinge. Considerando che lei tenta momentaneamente di fare sesso con lui, Baker allude a un loro potenziale coinvolgimento sentimentale.

Anche se la base di una relazione romantica non avrebbe solide fondamenta, perché si tratta di un’esperienza traumatica, lei e Igor potrebbero provare a stare insieme per un po’. Probabilmente, però, non durerebbe a lungo. Alla fine, Igor ha comunque aiutato la famiglia di Vanya a spingere Anora verso un annullamento che lei non voleva, e questo è destinato a farla sentire in qualche modo a lungo termine – che si mettano insieme o meno. Il finale di Anora può far pensare a un accoppiamento, ma ci sono anche abbastanza prove che non avverrà e che potrebbe essere, in effetti, una cattiva idea.

Cosa succederà alla protagonista dopo il film

Anora riceve il denaro che le era stato promesso per aver lasciato Vanya, ma la somma non le basterà per molto tempo. Avendo lasciato il suo lavoro di spogliarellista ed essendo stata umiliata dopo aver dovuto far uscire Vanya dallo strip club davanti a tutti i suoi ex colleghi, non tornerà probabilmente a lavorare lì, considerando tutto quello che è successo. Se lo farà, dovrà prepararsi ad affrontare molte critiche, pettegolezzi e imbarazzo. Certo, potrebbe continuare a lavorare come spogliarellista, ma potrebbe anche rimanere in disparte per un po’ prima di tornare a lavorare.

Dopo tutto, ne ha passate tante e le conseguenze emotive, compreso il tradimento e i maltrattamenti da parte di Vanya e della sua famiglia, le sono costate molto. Ha bisogno di tempo per riprendersi, quindi potrebbe vivere con i soldi che le sono stati versati per un po’ di tempo prima di decidere cosa fare nella sua vita. Anora ha affrontato qualcosa che la accompagnerà per molto tempo e ha bisogno di tempo per elaborare tutto ciò che è successo, le sue azioni e quelle di Vanya, e come queste cose la plasmeranno e la influenzeranno in futuro.

Perché Vanya non lotta per il suo matrimonio

Per quanto Vanya abbia dichiarato di amare Anora e di volerla sposare, è scappato dalla sua villa al primo segno di conflitto esterno. Invece di discutere con lei, Vanya si è comportato come un bambino. E per molti versi, è ancora un bambino che non è pronto per un impegno così grande come il matrimonio. Vanja è molto giovane, ricco e profondamente privilegiato. Quando sposa Anora, lo fa, in parte, per una sfida nei confronti del controllo dei suoi genitori. Vanya era infatti convinto di poter fare ciò che vuole senza il loro parere.

Ma la realtà è che Vanya vive ancora all’ombra dei suoi genitori. Non è indipendente, non ha soldi propri né un lavoro. Vanya non ha lottato per il suo matrimonio con Anora perché in fondo sa che non sarebbe durato. Era solo questione di tempo prima che i suoi genitori lo scoprissero e lui lo sapeva. Non sarebbe mai stato così serio come lei voleva che fosse, nella loro relazione. Aveva ancora troppa paura dei suoi genitori per staccarsi da loro e difendere ciò che voleva.

Per Vanya, il matrimonio con Anora era simile a un gioco: aveva investito molto nella loro relazione e nella felicità che gli procurava per un po’, prima di perdere interesse e passare ad altro. Vanya, opponendosi alla volontà dei genitori, avrebbe perso privilegi, status e denaro, che per lui erano più importanti della relazione con Anora. Per lui, Anora era insignificante rispetto alla vita che conduceva. Vanya era semplicemente un visitatore di passaggio e Anora era un elemento collaterale nel suo tentativo di divertirsi.

Il vero significato di Anora

Anora, dunque, racconta il maltrattamento di una donna, in particolare di una spogliarellista, da parte dei ricchi e dei potenti. Vanya fa promesse che non può mantenere per tutto il film e lei subisce le conseguenze della sua indifferenza. Viene scartata e trascurata dai genitori di Vanya a causa del suo status e del suo lavoro, e il film si sofferma sulle ripercussioni di decisioni avventate e su quanto la ricchezza e l’influenza possano influire su una persona come Anora, che non possiede affatto queste cose. La famiglia di Vanya, dunque, ha giocato con lei e con le sue emozioni prima di buttarla fuori come se fosse inferiore a loro.

È un film sincero nel trattare la situazione della protagonista e i temi del film sottolineano lo squilibrio di potere nel matrimonio di Anora e Vanya. Anora è quindi un’astuta esplorazione delle varie forme di controllo – che siano parentali, legate al denaro e al potere o patriarcali – e di come vengano utilizzate per mantenere lo status e la reputazione. Ad Anora tocca in ogni caso la parte più bassa del bastone, e il messaggio che il film trasmette è quanto questo sia ingiusto e terribile. Allo stesso tempo, però, è anche il racconto di una donna in cerca di tenerezza ma che sa comunque reagire alle botte della vita stabilendo le proprie condizioni.