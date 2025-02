Il braccio violento della legge: la spiegazione del finale del film con Gene Hackman

La maggior parte dei registi ama concludere i propri film con una dichiarazione succinta, diretta e conclusiva. William Friedkin, invece, preferisce che il suo pubblico se ne vada con domande persistenti, spesso inquietanti, senza risposta. Dal finale inquieto de L’esorcista alla conclusione del suo ultimo film The Cain Mutiny Court-Martial, Friedkin è chiaramente attratto dall’ambiguità, rendendo i suoi film dei misteri non in senso narrativo ma tematico. Il suo impegno a trovare la realtà all’interno della finzione fa sì che i suoi finali siano raramente comodi e ben costruiti. È quello che accade anche in Il braccio violento della legge, il capolavoro del 1971 che gli è valso l’Oscar per la Miglior regia.

Quando il film uscì in sala il pubblico si aspettava probabilmente un grintoso thriller poliziesco, un sottogenere che fino a quel momento era tipicamente caratterizzato da risoluzioni chiare: un dato personaggio ha commesso un crimine, viene catturato o ucciso, e così via. Il film di Friedkin – impreziosito da un’interpretazione da Oscar di Gene Hackman – tuttavia, si rifiutava di permettere al suo pubblico o ai suoi personaggi una conclusione così facile, presentando un finale che ancora oggi disturba e fa discutere. In questo articolo, approfondiamo e spieghiamo proprio la conclusione del film.

La trama di Il braccio violento della legge

Il film ha per protagonista Jimmy “Papa” Doyle (Gene Hackman), affiancato da e Buddy “Tristezza” Russo (Roy Scheider), e mostra come il suo ossessivo e incessante bisogno di arrestare i criminali spinga lui e il suo partner a un casuale appostamento di un piccolo spacciatore, Sal Boca (Tony Lo Bianco). Studiando le sue attività, i detective scoprono che Boca è coinvolto in un accordo con Charnier, un francese che è la principale fonte di eroina importata a New York. Russo e soprattutto Doyle mettono così a soqquadro la città. Tuttavia, il loro modo spregiudicato di comportarsi porterà ben presto ad esiti del tutto imprevisti.

Il film mostra infatti come le azioni di Doyle siano sempre più folli e al limite del criminale. Russo è l’unica persona del dipartimento disposta a lavorare con Doyle; l’agente dell’FBI Mulderig (Bill Hickman) arriva quasi alle mani con Doyle per un incidente passato in cui il detective ha fatto uccidere uno dei suoi colleghi. Il personaggio di Doyle, un misantropo casualmente razzista con seri problemi di gestione della rabbia, era una novità assoluta per il thriller poliziesco, un personaggio fortemente imperfetto che richiamava i protagonisti dei film noir più che i poliziotti eroi. Era un segno che il sottogenere si stava evolvendo per emulare più da vicino la vita reale.

La descrizione del finale del film

La grande svolta nella ricerca di Charnier da parte di Popeye e Cloudy arriva quando sorvegliano un’auto apparentemente di proprietà di uno dei soci del francese, un conduttore televisivo di nome Devereaux (Frédéric de Pasquale). Dopo aver letteralmente smontato l’auto nel garage della polizia di New York, i detective trovano 120 libbre di eroina nascoste nei pannelli laterali. Quindi rimontano e restituiscono l’auto a Devereaux, che la consegna a Charnier, rifiutandosi di portare avanti il loro precedente piano di scaricare l’auto e la sua merce. Charnier stesso si reca con l’auto all’incontro, che si tiene sulla deserta Ward’s Island.

Lo scambio avviene senza intoppi, ma mentre Charnier se ne va con i suoi soldi e la banda di Boca si prepara a partire con l’eroina, l’auto di Charnier viene bloccata da una falange di veicoli della polizia di New York con davanti Doyle in persona, che fa un cenno consapevole alla sua preda che riecheggia quello fattogli da Charnier quando il francese gli era sfuggito in precedenza. Intrappolati, Charnier, Boca e gli altri criminali tentano di fuggire o di combattere, mentre Russo, Doyle e il resto della polizia si avvicinano per la cattura.

Doyle, completamente immerso nella sua ossessione e nella sua giusta vittoria, insegue lo scivoloso Charnier in alcuni edifici decrepiti nelle vicinanze, perdendolo rapidamente di vista. Doyle rifiuta il consiglio del suo partner di interrompere l’inseguimento e apre il fuoco su una figura che crede essere il francese. Mentre corre a reclamare la sua vittoria, scopre l’agente Mulderig, che sta rapidamente morendo a causa del proiettile di Doyle. Egli è però impassibile e pensa solo al suo nemico. Doyle corre in modo disordinato attraverso l’edificio inquietante e in decadenza, non vedendo alcun segno del francese ma continuando comunque. Girato un angolo, esce dall’inquadratura e si sente un solo colpo di pistola prima che il film diventi nero.

Ambiguità senza compromessi, fatti concreti e crudi

Fin dall’inizio della sua carriera cinematografica, William Friedkin era più interessato alla verità che alla pura finzione. Ha iniziato realizzando cortometraggi documentari e quando è passato ai lungometraggi narrativi ha portato il suo approccio documentaristico al dramma, creando uno stile che ha soprannominato “documentario indotto”. Questo stile è presente in tutti i suoi primi lavori e Il braccio violento della legge ne è probabilmente il miglior esempio. Friedkin, in collaborazione con il direttore della fotografia Owen Roizman, non commenta tanto con la sua macchina da presa, quanto piuttosto lascia che questa catturi i personaggi nei loro ambienti, permettendo a entrambi gli elementi di restituire la realtà.

Anche se ovviamente ogni scelta di posizionamento della macchina da presa e di taglio è un commento, lo stile presenta la sensazione indotta della realtà che si svolge davanti ai nostri occhi. Questa veridicità è accresciuta dalla netta mancanza di elementi tipicamente hollywoodiani in Il braccio violento della legge: i personaggi non parlano di sé stessi ma si svolgono semplicemente davanti alla macchina da presa. La colonna sonora di Don Ellis non dice al pubblico cosa sentire quando è presente (e lo è con parsimonia) ma evoca invece uno stato d’animo, e il finale non è avvolto in un fiocco ordinato e chiaro. L’unica conclusione che Friedkin concede al suo pubblico è una serie di postille sullo schermo.

Frasi molto brevi e fredde, che forniscono qualche scarno dettaglio su dove sono finiti alcuni dei personaggi dopo gli eventi del film. Anche in questo caso, Friedkin si rifiuta di fornire molta chiarezza: ci viene detto che “Alain Charnier non è mai stato catturato” e che Doyle e Russo sono stati “trasferiti dall’Ufficio Narcotici e riassegnati”. La combinazione tra la drammaticità grintosa e inequivocabile degli eventi del film e questa conclusione distante e fredda è l’equivalente emotivo di un’immersione nell’acqua ghiacciata, un campanello d’allarme che sembra troppo vicino all’inconcludenza e all’ingiustizia della realtà.

Nonostante il sequel, il film non perde il suo valore

Il finale di Il braccio violento della legge è così sconvolgente e scomodo che non sorprende che il successo del film abbia implorato Hollywood di seguirlo con un sequel che tentasse di rimediare allo schiacciante fallimento di Doyle. Così, nel 1975 fu prodotto Il braccio violento della legge 2, un sequel che cerca di soddisfare quel pubblico lasciato frustrato e disturbato dal finale del film originale. A sua discolpa, il sequel non ammorbidisce il personaggio di Doyle e non gli permette di avere vita facile, in quanto continua la sua ossessiva ricerca di Charnier in un paese straniero dove non ha assistenza, mentre i suoi nemici sfruttano ogni occasione per fermarlo con ogni mezzo necessario.

Tuttavia, il finale sembra un po’ scontato, un mea culpa per coloro che si aspettavano una narrazione poliziesca più tradizionale. È anche un cenno al fatto che il film, insieme alla serie di Harry Callaghan, il personaggio di Clint Eastwood, aveva dato vita al nuovo tropo del poliziotto disonesto che infrange le regole e ottiene risultati. Nonostante l’esistenza del sequel, la conclusione persistente e molto meno ruffiana di Il braccio violento della legge non poteva essere rivista o scossa così facilmente. Il suo legame con la realtà, sia nei fatti che nei sentimenti, aiuta il finale a mantenere il suo potere ossessionante.

Sebbene si possa ragionevolmente concludere che Doyle non sia morto (per mano propria o altrui), dato il post scriptum del film sul suo trasferimento, non ha molta importanza, poiché è chiaro che l’anima di quell’uomo si è veramente persa. Papa Doyle ha oltrepassato il limite una volta di troppo, si è spinto troppo in là nell’abisso e non riuscirà mai a trovare la sua preda o la via del ritorno. Un personaggio dunque specchio di un contesto, quello degli anni Settanta statunitensi, sempre più cinico e violento, dove il confine tra legalità e illegalità viene oltrepassato con grande facilità e totale incuranza delle conseguenze.