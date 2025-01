Cameron Diaz torna a recitare dopo 10 anni: il suo nuovo film Netflix dimostra che “ne valeva la pena”

Dopo dieci anni di ritiro dalla recitazione, Cameron Diaz è tornata e più in forma che mai nel suo nuovo film d’azione su Netflix, Back in Action (la nostra recensione), per il quale vale sicuramente la pena di uscire dalla pensione. La carriera della Diaz è iniziata nel 1994, quando ha fatto il suo debutto cinematografico in The Mask, a soli 21 anni. Da lì, la Diaz ha continuato a ottenere ruoli sempre più importanti, passando da commedie romantiche come There’s Something About Mary a progetti più seri come Essere John Malkovich. Oggi la Diaz è ricordata anche per i suoi film in franchising come Charlie’s Angels e Shrek.

La Diaz vanta una carriera a dir poco impressionante, ed è per questo che molti sono rimasti delusi quando l’attrice ha deciso di abbandonare la sua professione. Dopo aver recitato in tre film consecutivi nel 2014 – The Other Woman, Sex Tape e Annie – la Diaz ha annunciato che si sarebbe ritirata dalla recitazione per concentrarsi sulla famiglia. La Diaz è sposata con il musicista Benji Madden dal 2015 e la coppia ha due figli. Sebbene la carriera della Diaz sembrasse al capolinea, a distanza di soli dieci anni l’attrice sta finalmente facendo il suo ritorno a Hollywood, a partire dal suo nuovo film su Netflix.

Back in Action è un grande ritorno per Cameron Diaz

Back in Action si sta già rivelando un solido ritorno per la Diaz. Il film segue due ex spie della CIA le cui identità segrete sono improvvisamente saltate, costringendole a rispolverare le loro vecchie abilità di spionaggio. A dire il vero, Back in Action non è un film fantastico e la Diaz è apparsa in film decisamente migliori. Tuttavia, ciò non sminuisce il fatto che questo sia un buon inizio per l’attrice. Indipendentemente dalla storia o dalla scrittura, la Diaz brilla in questo nuovo ruolo, facendo rivivere la magia che ha fatto innamorare il pubblico di lei.

Parte di ciò che rende Back in Action così divertente è il suo essere metaforico. Anche se la Diaz e il suo co-protagonista Jamie Foxx dovrebbero interpretare delle spie, c’è un senso di realtà nella situazione dei loro personaggi. Come i loro personaggi, sia la Diaz che Foxx sono stati notevolmente “fuori gioco”. Diaz si è ritirato per un decennio, mentre Foxx ha messo in pausa la sua carriera a causa di un ictus nel 2023. In questo modo, Back in Action non è solo una sciocca commedia d’azione, ma allude a una storia molto più profonda di persone che tornano a fare ciò che sanno fare meglio.

Back in Action potrebbe dare a Cameron Diaz un nuovo franchising

Un altro elemento eccitante di Back in Action è che potrebbe dare inizio a un nuovo franchise per la Diaz. La fine di Back in Action implica fortemente la possibilità di un sequel, e Diaz e Foxx potrebbero facilmente tornare per continuare le storie di Emily e Matt. Questa potrebbe essere la strada perfetta per la Diaz, e Back in Action ha creato almeno un altro lavoro per lei da perseguire nel prossimo futuro. Back in Action 2 potrebbe anche alzare la posta in gioco includendo altre star che hanno abbandonato il mondo della recitazione per un periodo di tempo significativo.

D’altra parte, Back in Action non ha necessariamente bisogno di un secondo film per rilanciare il ritorno della Diaz alla recitazione. Semmai, Back in Action è stato il punto di partenza da cui la Diaz può ricostruire la sua carriera. Al giorno d’oggi, innumerevoli attori che erano considerati superati sono tornati in modo eclatante sul grande schermo, come Demi Moore in The Substance o Pamela Anderson in The Last Showgirl. In questo modo, la migliore scommessa della Diaz potrebbe essere un film da Oscar che possa mettere in mostra le sue doti di attrice drammatica. Il talento della Diaz merita un progetto forte.

Cameron Diaz farà altri film?

A prescindere da ciò che il futuro può riservare o meno alla Diaz, ci sono alcuni progetti che l’attrice ha confermato di voler realizzare. Nel 2026, la Diaz riprenderà il suo ruolo di Principessa Fiona in Shrek 5. Ha anche un altro film attualmente in post-produzione, Outcome. Questo film, ricco di star, vede Keanu Reeves nei panni di Reef Hawk, un famoso attore che si è preso una pausa dallo schermo per costruirsi una nuova casa. Tuttavia, quando un video che lo ritrae mentre fa qualcosa di discutibile viene usato contro di lui, Reef deve confrontarsi con tutti coloro che ha fatto un torto a Hollywood.

Solo sulla base di questi due progetti, il ritorno di Diaz alla recitazione è valso sicuramente l’attesa. Dai momenti di svago di Back in Action al ritorno di un personaggio davvero iconico come Fiona, Diaz sta dando al pubblico esattamente quello che si aspettava. Anche Outcome sembra avere il potenziale per essere un progetto esilarante ed emozionante. Tutto sommato, Back in Action si spera sia solo l’inizio di un fantastico ritorno per Cameron Diaz.

FOTO DI COPERTINA: Cameron Diaz alla premiere di SHREK FOREVER al Tribeca Film Festival. Foto di: Kristin Callahan/Collezione Everett via Depositphotos.com