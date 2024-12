Bumblebee: dal cast al sequel, tutto quello che c’è da sapere sul film

Diretto da Travis Knight e interpretato da Hailee Steinfeld, Bumblebee (qui la recensione) ha rappresentato una svolta rispetto al franchise principale dei Transformers, in quanto ha tolto i riflettori da Optimus Prime e dalla sua squadra per concentrarsi su un solo Autobot. Il film è infatti sia uno spin-off della saga dei Transformers sia un prequel che ci permette di scoprire come Bumblebee abbia perso la voce e sia costretto a esprimersi captando le trasmissioni satellitari. Il look anni 80, inoltre, richiama direttamente i Transformers così come li abbiamo conosciuti all’epoca, con la serie animata e i giocattoli.

In definitiva, la decisione di esplorare le avventure di Bumblebee negli anni ’80 si è rivelata una buona mossa, anche se i numeri del film al botteghino non sono stati all’altezza dei film di Michael Bay. Con 468 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget inferiore al solito, Bumblebee è comunque stato un modesto successo. Inoltre, le recensioni favorevoli sono state un gradito cambiamento rispetto ad alcuni dei precedenti episodi, in particolare Transformers 5: L’ultimo cavaliere.

Tutto sommato, il film è andato bene abbastanza da giustificare l’interesse dello studio per Bumblebee 2. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Bumblebee. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, a punto, alle notizie sul suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Bumblebee

Il film è ambientato nel 1987 quando, in fuga dal pianeta Cybertron dove impera la guerra con i Decepticon, Bumblebee trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso maggiolino giallo. La ragazza non ha alcuna idea che sta portando nel garage di casa sua un robot alieno.

Quando Bumblebee si rivela, tra loro nasce un’inaspettata amicizia che sarà messa a dura prova dall’Agente Burns (John Cena) e dal governo americano, alleatosi con i Decepticons per rintracciare questo Autobot giallo che apparentemente rappresenta una minaccia per tutti. Ha così inizio l’avventura di Charlie e del suo nuovo straordinario amico, impegnati nel dover trovare il modo salvare la situazione con i mezzi a loro disposizione.

Per quanto riguarda l’attrice Hailee Steinfeld, si tratta della prima protagonista femminile di un film della saga. Steinfeld è però nata solo nove anni dopo l’ambientazione del film e ha dovuto imparare a usare alcuni oggetti tipici dell’epoca degli anni ’80, come ad esempio il funzionamento di un walkman, che le era completamente sconosciuto. Inoltre, il team degli effetti speciali ha costruito un modello a grandezza naturale di Bumblebee come riferimento e per aiutarla a recitare sul set.

Bumblebee 2, il sequel si farà?

Nonostante il primo film sia stato un capitolo di successo e ben accolto all’interno del franchise dei Transformers, Bumblebee 2 non è ancora stato realizzato. Non molto tempo dopo l’uscita del film nel 2018, si è parlato di un secondo film, ma sono passati più di cinque anni e ancora non è stato rivelato alcun progetto ufficiale per Bumblebee 2, sollevando così domande sul futuro del personaggio principale e sul perché il sequel non sia ancora stato riportato sullo schermo con un film interamente a lui dedicato.

Secondo quanto riferito, il film era già in fase di sviluppo, ma i piani sembrano essere passati in secondo piano rispetto ad altri film. Presumibilmente a causa dell’insuccesso de Transformers 5: L’ultimo cavaliere, sembrava esserci un senso di incertezza in termini di ciò che sarebbe dovuto accadere in seguito per il franchise. Come già detto, Bumblebee ha portato allo studio un profitto, ma non è stato esattamente un grande successo. Lo stato del franchise nel suo complesso ha dunque apparentemente causato una rivalutazione del suo futuro, che ha portato all’aggiunta di due nuovi film al programma.

In seguito, infatti, sono stati realizzati Transformers – Il risveglio e il film d’animazione Transformers One. Ora, invece, le attenzioni sembrano indirizzate sull’annunciato crossover tra Transformers e G.I. Joe. Per il momento, dunque, non è chiaro se Bumblebee 2 abbia ancora un posto nei piani della Paramount. Tuttavia, più l’attesa per un annuncio si prolunga, più le probabilità che il sequel diretto del film del 2018 si realizzi continuano a diminuire. A questo punto, non sarebbe una sorpresa se la serie Transformers andasse semplicemente avanti verso altri personaggi e racconti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Bumblebee grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision, Infinity+, Paramount+ e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 19 dicembre alle ore 21:15 sul canale 20 Mediaset.