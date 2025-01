Companion, la spiegazione del finale: cosa succede a Iris e Josh

La trama tortuosa di Companion non si allontana mai troppo dai temi centrali del film. Scritto e diretto da Drew Hancock, Companion è incentrato sulla Iris di Sophie Thatcher. Una donna dal carattere dolce e profondamente innamorata del suo fidanzato Josh, un weekend di fuga con alcuni vecchi amici di lui finisce rapidamente fuori controllo per il cast di personaggi di Companion. Nonostante alcuni sorprendenti elementi fantascientifici e svolte inaspettate nella storia, Companion (La nostra recensione) rimane in gran parte incentrato sulla narrazione centrale di una donna che si rende conto che la relazione dei suoi sogni non è quella che sembra.

Lungo il percorso, Companion rivela qualcosa di più sul cast di supporto, soprattutto in contrasto con il modo in cui Iris e il Josh di Jack Quaid si comportano l’uno con l’altro. Questo a sua volta pone le basi per il vero significato di Companion, che riflette sulle relazioni abusive e mette in evidenza i molti modi in cui le persone possono essere manipolate in legami malsani. Il finale di Companion pone anche casualmente le basi per potenziali sequel che esplorino Iris e il suo mondo, che potrebbero portare la metafora in una prospettiva di più ampio respiro.

Perché Iris uccide Josh nel finale di Companion

Nel monologo iniziale di Companion, Irish rivela che alla fine ucciderà il suo fidanzato Josh, il che finisce per essere il momento culminante del film e completa l’arco caratteriale di Iris. Dopo essere stata presentata come la fidanzata di Josh, Iris si rivela subito come una compagna robotica priva di un proprio libero arbitrio. Anche dopo aver scoperto la sua vera natura, Iris cerca inizialmente di risolvere la situazione con Josh. Tuttavia, lui si rivela sempre più un uomo dispotico e vendicativo, perfettamente disposto a ucciderla per coprire le sue tracce criminali.

Man mano che il film procede, Josh rivela le sue peggiori qualità mentre Iris guadagna costantemente autonomia da lui. Alla fine del film, Josh e Iris sono gli ultimi membri superstiti del cast, in lotta tra la vita e la morte. Sebbene a Iris siano stati dati molti motivi per odiare Josh, alla fine lo uccide solo mentre lui sta cercando di ucciderla, salvandosi la vita. Iris lo fa con un tappo di vino meccanizzato, di cui si era parlato in precedenza nel film. Si tratta di un momento brutale, ma che il film aveva costantemente preparato per tutto il tempo.

Spiegato il piano di Josh in Companion

Uno dei grandi colpi di scena di Companion è la vera natura del piano di Josh. Prima degli eventi del film, Josh e la sua amica Kat hanno deciso di uccidere il fidanzato Sergey e di rubargli i soldi. Ritenendo che Sergey sia un criminale, in base alle descrizioni che Kat fa di lui come un “cattivo ragazzo”, il loro piano prevede che Josh si introduca in Iris, sblocchi le restrizioni che le impediscono di fare del male alle persone e crei le circostanze che porteranno Iris a ucciderlo. La parte iniziale del piano funziona: Iris “malfunzionante” uccide Sergey quando tenta di aggredirla.

Tuttavia, le cose vanno rapidamente fuori controllo quando Josh cerca di spiegare la situazione a Iris invece di spegnerla semplicemente. Inoltre, scopre da Kat che Sergey non era in realtà un criminale. Questo dà a Iris, ora consapevole della sua natura robotica, la possibilità di fuggire. La situazione si aggrava e sfugge al controllo, causando la maggior parte delle morti del film. Tuttavia, mentre Iris uccide Eli per autodifesa e alla fine Josh, la maggior parte delle altre morti viene compiuta dal robot Patrick su ordine (sia involontario che deliberato) di Josh.

Come Iris mette Patrick contro Josh

Patrick è l’altro compagno robotico del film, che viene rivelato solo a metà film. Patrick era il partner romantico e il compagno robotico di Eli, ma Josh lo riprogramma rapidamente in un complice consenziente per la seconda metà del film. Tuttavia, Iris riesce a sfruttare i sentimenti genuini di Patrick per Eli per liberarlo dal controllo di Josh. Questo ripaga una scena precedente in cui Eli e Patrick esprimevano apertamente i loro sentimenti più profondi l’uno per l’altro, riconoscendo che il loro amore era reale anche se i “ricordi” del loro primo incontro non lo erano.

Questo dà una linea tematica alla tragica relazione tra Patrick ed Eli, in diretto contrasto con il modo casualmente crudele e controllante con cui Josh aveva manipolato Iris. Iris riesce a far ricordare a Patrick i suoi sentimenti, dandogli la possibilità di distruggersi piuttosto che farsi usare ulteriormente da Josh. Patrick lo fa usando un manganello stordente per provocare un cortocircuito, distruggendosi ma con i ricordi felici del periodo trascorso con Eli che lo accompagnano nei suoi ultimi momenti.

Come Companion prepara un sequel

Companion funziona molto bene come film autonomo, concentrandosi sulla costante fuga di Iris dalla sua relazione violenta e sulla sua trasformazione in persona, filtrata da una lente robotica fantascientifica. Tuttavia, il film non si limita a creare un mondo più ampio di possibilità. Quando Iris viene liberata nel momento culminante e salva uno degli ingegneri compagni da Patrick, questi suggerisce che alcune persone (tra cui lui) hanno cercato di concedere maggiore libertà alle macchine. Questo potrebbe essere ampliato in futuro, dando vita a una rivoluzione robotica.

Al momento in cui scriviamo, non è stato confermato lo sviluppo di un sequel per Companion.

Il film si conclude anche con Iris che fugge con i soldi di Sergey, indisturbata dal fatto che un suo braccio sia completamente esposto come appendice robotica. Saluta persino felicemente un’altra donna in un’altra auto, che potenzialmente è un altro robot o anche solo una donna umana coinvolta in una relazione malsana. Un potenziale sequel di Companion potrebbe rivisitare Iris e rivelare dove è andata dopo gli eventi del film, o soprattutto cosa ha deciso di fare della sua vita. Iris conclude Companion in un punto interessante e potrebbe facilmente portare avanti un altro film.

Il vero significato di Companion

Nonostante la natura tortuosa della commedia dark fantascientifica, Companion ha in definitiva una serie di temi molto comprensibili. Il film parla di una giovane donna che deve affrontare la scoperta che il suo fidanzato, apparentemente perfetto, è tutt’altro che tale. Infatti, Josh si rivela violento in diversi modi. La controlla, ignorando le sue emozioni e allontanando i suoi desideri e le sue idee. Con l’avanzare del film, diventa sempre più minaccioso dal punto di vista fisico, e lei si arrabbia sempre di più. Iris è la controfigura di molte persone che sono state coinvolte in una relazione violenta.

Questo dà al pubblico un motivo in più per tifare per Iris, anche se è stata costretta a uccidere delle persone, soprattutto quando viene confermato da Patrick che una vera storia d’amore tra umani e robot può esistere. Se Josh non fosse stato terribile, una storia d’amore sarebbe potuta esistere davvero. Invece, Iris riesce a diventare la donna che è in sé solo dopo aver superato Josh e le sue tattiche manipolatorie. Companion rafforza questo concetto facendo sì che Iris uccida finalmente Josh, definendolo uno dei giorni più importanti della sua vita, perché può finalmente essere una persona a sé stante, indipendentemente dalle sue origini robotiche.