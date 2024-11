Deadpool & Wolverine, la spiegazione del finale: dal destino di Cassandra Nova al futuro del MCU

Il finale di Deadpool & Wolverine (qui la recensione) – il film diretto da Shawn Levi – è adeguatamente ricco di azione e porta con sé molte domande sul destino del multiverso, sui cattivi del film e sul futuro del MCU. Dopo anni di attesa, il nuovo capitolo dei film degli X-Men della Fox e del Marvel Cinematic Universe è arrivato. Come previsto, il film unisce entrambi i franchise e il cast comprende volti noti dell’illustre passato cinematografico della Marvel. Per quanto riguarda la trama, il duo titolare si allea per fermare i piani nefasti di Cassandra Nova e proteggere il tessuto stesso del multiverso Marvel.

Naturalmente, questa storia è ricca di colpi di scena. I camei multiversali che molti si aspettano da un film di queste dimensioni sono inclusi in pieno, con l’attesa del ritorno degli eroi che guida le speranze di Deadpool & Wolverine al botteghino. Detto questo, i camei e le sorprese non prendono mai il sopravvento sulla storia centrale del film: il desiderio di Deadpool di salvare il suo universo e il bisogno di redenzione di Wolverine. Al momento del finale del film, questa storia si conclude in un modo che solleva diverse domande sul futuro della Marvel nel cinema.

Deadpool e Wolverine fermano il tentativo di Cassandra Nova di distruggere il Multiverso

Nell’atto finale di Deadpool & Wolverine, l’obiettivo diventa chiaro: Cassandra Nova sta cercando di usare un dispositivo della TVA chiamato Time Ripper per distruggere ogni ramo del multiverso, lasciando solo il Vuoto come suo regno da governare. Naturalmente, Deadpool e Wolverine cercano di fermarla. Mr. Paradox spiega al duo che il Time Ripper funziona combinando materia e antimateria, e l’unico modo per distruggere la macchina è sfruttare entrambe le forme di energia contemporaneamente, reindirizzandole dalla macchina.

Deadpool e Wolverine si scontrano a quel punto su chi dovrà sostenere l’esplosione di materia e antimateria, poiché Mr. Paradox ha spiegato che disintegrerà chiunque lo faccia. Deadpool vince con l’inganno e inizia a sfruttare il potere per fermare Cassandra. Tuttavia, non riesce a raggiungere entrambi i lati della fonte di energia, spingendo Wolverine a intervenire, mentre entrambi gli eroi subiscono l’esplosione insieme. Grazie alla loro forza combinata, però, Deadpool e Wolverine sopravvivono al tentativo e il Time Ripper viene distrutto, salvando l’intero multiverso.

Cassandra Nova è morta?

Uno dei principali interrogativi che emergono dal finale è cosa ne sia stato di Cassandra Nova. Sebbene il film non dia una risposta definitiva nei dialoghi, è certo che Cassandra Nova muore quando il Time Ripper viene distrutto. Mentre Deadpool e Wolverine distruggono la macchina, Cassandra viene mostrata mentre si atomizza, ponendo fine alla sua minaccia per il multiverso. Anche se una variante di Cassandra Nova potrebbe apparire in un prossimo film del MCU, la versione mostrata in Deadpool & Wolverine non esiste più.

Cosa succede a Deadpool?

Come accennato, Deadpool sopravvive alla distruzione del Time Ripper nel finale del film. L’epilogo lo vede incontrare personaggi come B-15, dando indicazioni sul futuro della Saga del Multiverso. Collettivamente, Deadpool e Wolverine sono stati i cosiddetti esseri-ancora della linea temporale degli X-Men della Fox. Gli esseri-ancora sono individui che, se rimossi dalla loro linea temporale, causano la distruzione del loro universo. Deadpool, quindi, è tornato sulla Terra-10005 per vivere in pace.

La forza trainante del viaggio di Deadpool è la sua relazione con Vanessa. Lo stesso si può dire per i primi due episodi del franchise di Deadpool, con il terzo film che ruota attorno al tentativo di Deadpool di salvare il suo universo e quindi Vanessa. Questo avviene dopo che i due si sono lasciati anni prima a causa della mancanza di motivazione e di spinta di Wade. Nel finale, Wade dice a Vanessa che prova ancora qualcosa per lei e i due vengono mostrati mentre si tengono per mano, lasciando intendere che torneranno insieme nei prossimi film.

Che fine fa Wolverine?

Come nel caso del suo alleato, Wolverine sopravvive all’esplosione del Time Ripper. In seguito, Logan si mostra un po’ smarrito, rassegnandosi a ritirarsi dal lavoro di eroe e a vivere una vita tranquilla. Questo avviene dopo che si è lasciato alle spalle il senso di colpa e il dolore per la morte degli X-Men del suo universo, completando il suo arco caratteriale nel finale di Deadpool & Wolverine. Detto questo, alcuni momenti interessanti dell’epilogo di Wolverine fanno pensare a storie future per lui nel mondo del multiverso Marvel.

Dopo che Logan tenta di andarsene nel finale, Wade lo invita a mangiare e gli presenta Al L’Orba. Nella scena finale del film, Logan e X-23 vengono mostrati mentre legano con Deadpool, Al, Vanessa e gli altri personaggi di Deadpool e Deadpool 2. Ciò sembra implicare che Logan e X-23 siano passati definitivamente a Terra-10005. Con la seconda potata e la prima che non ha molto significato nella sua linea temporale originale, la TVA sembra aver permesso loro di vivere con Deadpool nell’universo degli X-Men della Fox.

Con il finale di Deadpool & Wolverine che conferma la sopravvivenza di Logan sulla Terra-10005, la domanda più scottante è se Hugh Jackman tornerà ancora una volta nei panni del personaggio. Nel film vengono fatte diverse battute metaforiche, in particolare una battuta ricorrente secondo cui Jackman interpreterà Wolverine fino a 90 anni. Sebbene questo sia un modo per prendere in giro il casting dei supereroi in generale, arriva dopo un momento serio in cui B-15 afferma che Wolverine e Deadpool potrebbero essere utili grazie alle loro buffonate salva-tempo, lasciando intendere che Jackman potrebbe tornare nel futuro del MCU.

Come il finale del film anticipa Avengers 5 e 6

A parte i destini dei personaggi principali, il finale di Deadpool & Wolverine solleva domande su come il film si legherà al futuro del MCU. Molti si aspettavano che tale pellicola confluisse direttamente in Avengers 5 e Avengers: Secret Wars, una realtà che ora sembra possibile. Non solo Deadpool e Wolverine sono stati riconosciuti come potenziali alleati dalla TVA, ma hanno solidificato la loro collaborazione e sono tornati nell’universo di Deadpool. È interessante notare che questo significa che l’universo degli X-Men della Fox continua a vivere.

Ci si aspettava che il finale avrebbe visto uno, o entrambi, i personaggi passare definitivamente al MCU, ma non è stato così. Invece, la linea temporale degli X-Men è rimasta intatta, il che significa comunque che i due eroi titolari possono tornare in futuro. Non solo, ma qualsiasi personaggio del franchise X-Men della Fox potrebbe avere un ruolo nei futuri film del MCU, il che porta a molte possibilità per Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. A partire da questo finale, il multiverso non ha mai avuto così tante connessioni intriganti, che promettono un grande futuro per la saga della Marvel.