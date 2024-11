Deadpool & Wolverine, la spiegazione delle scene post credits: Wade Wilson lancia un’ultima frecciatina

Deadpool e Wolverine portano ufficialmente il Mercante dalla Bocca larga e il suo amico artigliato nel Marvel Cinematic Universe in grande stile. Come sempre, nessun viaggio nel MCU sarebbe completo senza un’antica tradizione: la scena dei titoli di coda. Che ci crediate o no, Deadpool & Wolverine presenta solo una scena, anche se a metà film c’è una gradita sorpresa che sicuramente richiameremo l’attenzione.

Il primo lungometraggio vietato ai minori dei Marvel Studios vede Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) formare una scomoda alleanza per salvare l’universo di Deadpool, che è pericolosamente vicino a essere distrutto da una cellula canaglia della Time Variance Authority. Durante i loro viaggi, incontrano un esercito di cattivi degli X-Men guidati da Cassandra Nova (Emma Corrin), un quartetto di camei preferiti dai fan, una vera e propria legione di varianti psicotiche di Deadpool e molto altro ancora.

Powered by

Il film riesce nella sua missione di salvataggio del multiverso, ma un film Marvel non è veramente finito finché non finiscono i titoli di coda. Sebbene la sequenza di fatto dei titoli di coda di Deadpool & Wolverine non definisca direttamente il futuro di Wade Wilson e Logan Howlett, presenta un altro brillante richiamo a uno dei migliori camei del film.

La scena post credits di Deadpool & Wolverine a metà dei crediti rende omaggio all’era Fox della Marvel

Deadpool & Wolverine si avvia ai titoli di coda piuttosto rapidamente e, mentre questi scorrono, viene proiettato un affascinante sizzle reel. Inizia con clip e dietro le quinte del film originale degli X-Men del 2000. Vediamo alcune star classiche del film che ha dato il via a tutto, tra cui un giovane ed entusiasta Hugh Jackman (che, a dire il vero, non è invecchiato di un solo giorno dal 2000). Il filmato passa poi rapidamente a includere i molti altri film della lunga serie degli X-Men, come X-Men Origins: Wolverine, X-Men: L’Inizio e molti altri.

Detto questo, non è solo la serie degli X-Men a ricevere un gradito tributo. Anche alcuni degli altri adattamenti Marvel dei 20th Century Studios ricevono un po’ di affetto, ed è bello vedere i Marvel Studios ringraziare i film che hanno onestamente ispirato il MCU. Tra le clip degli X-Men ci sono diverse sequenze del film originale di Daredevil del 2003, che riprendono l’emozionante cameo di Elektra (Jennifer Garner) avvenuto all’inizio del film. Si riconoscono anche tutti e tre i film dei Fantastici Quattro del XX secolo , sia i due originali che il controverso remake. A proposito dei Fantastici Quattro…

Chris Evans porta il calore della Torcia Umana in Deadpool & Wolverine

Molto prima di indossare le strisce a stelle e strisce e l’iconico scudo di adamantio, Chris Evans ha interpretato la testa calda e presuntuosa Johnny Storm in Fantastic Four del 2005 e Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer del 2007. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, sembrava che il viaggio di Evans nel MCU si fosse finalmente concluso dopo aver messo a riposo Captain America. Ci sbagliavamo, perché Chris Evans torna davvero nel Marvel Cinematic Universe in Deadpool & Wolverine, ma non nel modo in cui voi (e lo stesso Deadpool) pensate.

Dopo che Deadpool e Wolverine hanno terminato il loro rapido combattimento davanti al logo della 20th Century Fox, vengono accolti da una figura incappucciata prima che gli scagnozzi di Cassandra Nova li circondino. Questa figura non è altro che un personaggio interpretato da Chris Evans, e Deadpool comprensibilmente pensa che si tratti di una variante di Capitan America. Tuttavia, non appena il personaggio urla “flame on”, è evidente chi sia in realtà: una variante di Johnny Storm, alias la Torcia Umana. Storm cerca di aiutare il duo, ma è impotente di fronte alle abilità pirocinetiche di Pyro (Aaron Stanford).

Deadpool, Wolverine e la Torcia Umana vengono portati alla base di Cassandra Nova, che è il cadavere decomposto di una variante di Ant-Man. Deadpool, da sempre chiacchierone, inizia a cercare di pararsi il culo accusando la Torcia di parlare a vanvera di Cassandra Nova, cosa che Johnny Storm tenta prontamente di mettere a tacere. Tutto ciò non serve a nulla, poiché Nova uccide rapidamente la Torcia Umana nella morte forse più brutale e orribile del film, facendosi strappare la pelle dal proprio corpo e poi collassando in un mucchio di ossa e sangue. Deadpool viene comprensibilmente incolpato da Wolverine e dal resto dei combattenti della resistenza per la morte della Torcia Umana, ma la storia completa dietro i commenti di Johnny viene svelata solo nella scena post-credits.

Deadpool mette le cose in chiaro nella scena post-credits di Deadpool & Wolverine

La scena post-credits di Deadpool & Wolverine vede Wade Wilson mettere le cose in chiaro su ciò che Johnny Storm ha effettivamente detto su Cassandra Nova. Rientrando di nascosto negli uffici della TVA per dimostrare la propria tesi, Deadpool mostra una versione estesa del viaggio che Deadpool e Wolverine hanno fatto con la Torcia Umana. È sufficiente dire che, sebbene Deadpool sia ancora direttamente responsabile della brutale morte di Johnny Storm, stava dicendo la verità su ciò che Johnny Storm aveva detto.

La sequenza prolungata nell’auto della prigione vede Chris Evans incanalare il suo Bostoniano interiore per pronunciare una sfuriata davvero isterica su Cassandra Nova. Ogni dettaglio blasfemo e grafico che Deadpool avrebbe ripetuto in seguito è dichiarato e non solo. Si prefigura anche direttamente il mezzo e il metodo dietro la sua imminente morte, e Deadpool si gode ogni minuto di questa sfuriata. Mentre la sua interpretazione di Capitan America si è sempre mantenuta sul piano della privacy, la sfuriata vietata ai minori di Chris Evans sul nuovo terrificante cattivo del MCU dà all’amato attore la possibilità di scatenare i suoi insulti creativi. Solo per questo vale la pena di rimanere fino alla fine dei titoli di coda di Deadpool & Wolverine.