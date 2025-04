Force of Nature: oltre l’inganno, la spiegazione del finale: cosa è successo ad Alice?

Force of Nature: oltre l’inganno (Force of Nature: The Dry 2), un nuovo thriller basato sul romanzo di Jane Harper, è il sequel del film del 2020 The Dry, interpretato da Eric Bana nel ruolo del detective della polizia federale Aaron Falk.

Bana torna nei panni di Aaron in Force of Nature: oltre l’inganno, dove viene chiamato a indagare sul caso di una donna scomparsa, Alice Russell (Anna Torv), scomparsa da qualche parte nella catena montuosa Giralang Ranges durante un ritiro aziendale.

Si scopre che Aaron conosce già Alice, poiché lei lo stava aiutando a scoprire un giro di riciclaggio di denaro sporco nella sua azienda, la Bailey Tennants. Non solo, ma Aaron ha anche un legame personale con la zona in cui è scomparsa Alice. Anni prima, sua madre era scomparsa da quella regione mentre era con lui durante una spedizione familiare.

In questo articolo che spiega il finale di Force of Nature: oltre l’inganno, poniamo la domanda: cosa è successo ad Alice Russell

Come fa Aaron a conoscere Alice?

Oltre a indagare sulla scomparsa di Alice, Aaron sta anche lavorando con la sua collega Carmen su un caso di riciclaggio di denaro.

Il suo obiettivo è Daniel Bailey, il capo di una società chiamata Bailey Tennants. Aaron sospetta che Daniel stia aiutando i suoi clienti a evadere le tasse. Per scoprire i suoi misfatti, ha chiesto ad Alice di aiutarlo a smascherarlo.

Alice è una consulente finanziaria senior della Bailey Tennants. Aaron l’ha ricattata per convincerla a diventare un’informatrice dopo aver scoperto che aveva fatto una grossa donazione alla scuola di sua figlia Margot. Quel denaro non era una donazione di beneficenza, ma era stato dato per proteggere Margot dall’espulsione.

Aaron ha dato ad Alice una pen drive e le ha chiesto di raccogliere prove contro Daniel Bailey e i suoi clienti loschi. Ma prima che potesse dare le informazioni ad Aaron, è scomparsa durante un ritiro aziendale organizzato da Daniel e sua moglie Jill.

Cosa succede durante il ritiro aziendale?

Al ritiro ci sono Alice, Jill, Lauren, Bethany e Bree. Lauren è la madre di una ragazza di nome Rebecca, vittima di bullismo da parte della figlia di Alice, Margot. È stato proprio questo bullismo a causare quasi l’espulsione di Margot.

Bethany e Bree sono sorelle. Man mano che la storia va avanti, scopriamo il passato criminale di Bethany.

Il gruppo si perde durante l’escursione, soprattutto grazie ad Alice che sembra averli portati fuori strada. Non hanno i telefoni con sé perché durante l’escursione è vietato usare dispositivi elettronici. Non hanno nemmeno una mappa, perché l’hanno persa in un fiume.

Alla fine trovano una capanna abbandonata e decidono di passare lì la notte. Alice non vuole restare lì perché vuole tornare in hotel.

Nelle vicinanze c’è la tomba di un cane. Alice pensa che potrebbe essere il cane del serial killer Martin Kovak, che anni prima aveva usato il suo animale per attirare le sue vittime ignare.

(È possibile che la madre di Aaron sia stata uccisa da Kovak. Durante una gita con la famiglia, lui aveva sentito un cane abbaiare e poi aveva scoperto la madre ferita. La donna era poi morta a causa delle ferite riportate).

Kovac potrebbe essere responsabile anche della scomparsa di Alice? No, perché è morto anni prima. C’è una spiegazione più semplice per la scomparsa di Alice, che Aaron scopre durante le sue indagini.

Cosa è successo ad Alice in Force of Nature: oltre l’inganno?

Mentre Aaron indaga, scopre quanto segue. Alice non era ben vista dal gruppo. In un certo senso, era prepotente quanto sua figlia. Pertanto, è possibile che qualcuno di loro abbia avuto qualcosa a che fare con la sua scomparsa. Quando Alice è scomparsa durante il ritiro, Bree è andata a cercarla. Alla fine, ha trovato il suo cadavere.

Inizialmente, Bree ha pensato che sua sorella Beth potesse avere qualcosa a che fare con la morte di Alice. Questo perché ha trovato la torcia di Beth vicino al corpo. Dato che Beth aveva un passato criminale, questo le ha dato un altro motivo per sospettare il coinvolgimento della sorella. Per proteggere Beth, Bree ha spostato il corpo di Alice in un altro luogo.

Allora, chi ha ucciso Alice? A quanto pare, la responsabile della sua morte è Lauren. Lei e Alice hanno avuto un confronto, durante il quale Alice ha accusato Lauren di essere debole come sua figlia. In un impeto di rabbia, Lauren ha spinto Alice facendola cadere su una roccia.

Alice è morta dopo aver battuto la testa sulla roccia. È possibile che avrebbe potuto essere salvata con un intervento medico. Ma Lauren ha scelto di tornare alla baita senza rivelare alle altre donne dove si trovava Alice.

Il giorno dopo, quando Lauren è tornata nel luogo dove aveva lasciato Alice, ha visto che Alice non c’era più. Ha pensato che Alice fosse tornata all’hotel. Ma, come ora sappiamo, Bree aveva spostato il cadavere di Alice.

Come finisce il film Force of Nature: oltre l’inganno?

Lauren, che si sente in colpa per la morte di Alice, va in cima a una cascata. Ha intenzione di suicidarsi, ma Aaron arriva per parlarle. Dopo aver scoperto cosa ha fatto ad Alice, cerca di allontanarla dal bordo. Ma nel farlo, Lauren cade nell’acqua sottostante.

Aaron si tuffa in acqua e riesce a salvarla. Questo atto di coraggio potrebbe essere terapeutico per lui, che in precedenza non era riuscito a salvare sua madre.

Poco dopo, Beth confessa ad Aaron che Daniel pensava che fosse lei l’informatrice. Rivela anche che Alice stava cercando di proteggerla.

Beth ha trovato la pen drive che Alice aveva nascosto vicino a uno dei loro falò. Alla fine del film, la consegna ad Aaron, fornendogli così le informazioni necessarie per incriminare Daniel Bailey.