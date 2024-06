Superman: una foto dal set svela il ruolo di Maxwell Lord nel DCU

Con le riprese di Superman attualmente in corso a Cleveland – che verrà usata come Metropolis – diverse foto dal set si stanno diffondendo sul web, proponendo una serie di easter eggs o anticipazioni di quello che potremo vedere nel film. Dopo i primi sguardi al Daily Planet e ad un possibile riferimento al Robin di Batman, una nuova immagine sembra anticipare il ruolo che Maxwell Lord avrà nel DCU.

Nella foto in questione viene infatti mostrata una vetrina della Quitely & Sons Electronics (che di per sé è un riferimento all’artista di All-Star Superman Frank Quitely), dove si legge che il negozio vende anche apparecchiature “Lordtech”. Questo deve essere un cenno all’azienda gestita da Maxwell Lord nel DCU, che sembra che si specializzerà in tecnologia. Naturalmente, è probabile che Maxwell sfoggerà qualcosa in più, visto che sarà interpretato da Sean Gunn, come idealmente delle particolari tecnologie che potrebbero rivelarsi molto pericolose.

Sulla pagina, Maxwell Lord è stato inizialmente raffigurato come uno scaltro imprenditore e un alleato dei supereroi, prima di diventare in seguito un importante antagonista, che utilizza il controllo e la manipolazione mentale per perseguire i suoi obiettivi. Si è scontrato con vari eroi, tra cui quelli della Justice League, e in alcune storie le sue azioni hanno avuto ripercussioni significative sull’intero Universo DC. Il suo ruolo nel DCU rimane per lo più un mistero, anche se ci si aspetta che sia fortemente coinvolto nella squadra della Justice League International.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.

LEGGI ANCHE: Superman: analisi del costume visto nella foto condivisa da James Gunn