Ghost in the Shell, la spiegazione del finale: la vera identità del Maggiore Killian

Ghost in the Shell è un manga scritto da Shirow Masamune nel 1991, che è stato adattato su numerosi media. Tra questi figurano il film anime del 1995, la serie del 2002 intitolata Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, e l’adattamento live-action del 2017 con Scarlett Johansson. Il film del 2017 vede Scarlett nei panni del maggiore Mira Killian, sopravvissuta a un attacco terroristico e ricostruita con un nuovo corpo artificiale da Hanka Robotics. L’amministratore delegato dell’azienda, Cutter, decide di arruolare Killian come agente antiterrorismo e di farla assegnare alla Sezione 9.

Il finale di Ghost in the Shell (la nostra recensione) rivela che la storia del maggiore Killian è stata inventata. La sua identità originale era quella di una radicale giapponese anti-aumento di nome Motoko Kusanagi. La Hanka Robotics l’aveva rapita insieme al suo connazionale Hideo e a innumerevoli altri per usarli come cavie. Il film si conclude con Motoko che riacquista i suoi veri ricordi, vendicando se stessa e Hideo. Il capo della Sezione 9, Aramaki, uccide Cutter con il consenso di Motoko, che si riunisce a sua madre e continua a lavorare alla Sezione 9, libera dall’influenza della Hanka Robotics.

Cosa succede in Ghost in the Shell?

Il film è interpretato da Scarlett Johansson nel ruolo del maggiore Killian. (Immagine via Paramount) Ghost in the Shell segue la storia di Mira Killian (Scarlett Johansson), sopravvissuta a un attacco terroristico. Il suo corpo viene ricostruito dalla Hanka Robotics, che ha scoperto come trapiantare il cervello umano in un “guscio” artificiale, trasformando Killian in un cyborg. Nonostante i timori del dottor Ouelet, che ha progettato il nuovo guscio di Killian, il CEO della Hanka Robotics, Cutter, decide di assumere Killian come agente antiterrorismo. Successivamente viene assunta dalla Sezione 9. Lavora sotto il comando del capo Daisuke Aramaki e i suoi compagni di squadra sono Batou e Togusa. Nel giro di un anno, Killian sale al grado di maggiore.

Le cose precipitano quando sventa un attacco terroristico a una conferenza d’affari della Hanka e viola il protocollo per “tuffarsi” digitalmente in una geisha robotica controllata a distanza come parte dell’attacco. Il controllore, noto solo come Kuze, attira la Sezione 9 in un nightclub yakuza dove viene teso un’imboscata, e gli occhi di Batou e il corpo di Killian vengono danneggiati in un’esplosione. Cutter è incredibilmente sconvolto dal comportamento ribelle di Killian e avverte Aramaki di tenerla in riga, per non far chiudere la Sezione 9.

Kuze uccide la dottoressa Dahlin, consulente della Hanka per la Sezione 9, e si prepara a dare la caccia alla dottoressa Ouelete. Killian e Batou riescono a sventare l’attacco sconfiggendo gli operatori sanitari che Kuze aveva assoldato per il lavoro. Togusa rintraccia Kuze in un sito di rete improvvisato, composto da persone che si sono collegate mentalmente tra loro. Kuze cattura Killian e rivela di essere stata ingannata sulle sue origini e che le sono stati prescritti farmaci che sopprimono i suoi veri ricordi. Poi la libera e lei si reca dal dottor Ouelete per affrontarlo. A questo punto del film Ghost in the Shell, Cutter ha considerato Killian un peso e ha ordinato a Ouelete di ucciderla.

Invece, Ouelete ammette di aver fabbricato i ricordi di Killian e le dà un indirizzo dove può andare per scoprire la verità sulle sue origini. Dopo che Killian se ne va, arriva Cutter e uccide Ouelete. Attribuisce l’omicidio a Killian e dice alla Sezione 9 che è diventata una ribelle. Il film affronta i temi dell’identità umana nell’era della cibernetica. (Immagine via Paramount) Quando Killian si reca all’indirizzo indicato, incontra una donna vedova in un appartamento. Sua figlia, Motoko Kusanagi, è scappata di casa ed è stata arrestata dalla polizia.

Secondo loro, Motoko si è successivamente suicidata. Killian riferisce ad Aramaki queste informazioni. Cutter li ascolta di nascosto e manda i suoi uomini a cercare la Sezione 9, ma Batou, Aramaki e Togusa sventano l’imboscata. Killian segue i suoi ricordi fino all’ultima posizione nota di Motoko. Incontra Kuze e scopre che una volta lo conosceva come Hideo. Erano entrambi radicali anti-aumento che furono rapiti da Hanka per la sperimentazione umana. Cutter cerca di ucciderli usando un carro armato ragno, che ferisce gravemente Kuze e costa a Killian un braccio prima di essere distrutto.

Killian promette di mantenere vivi i ricordi di Kuze e Hideo mentre soccombe alle ferite prima che un cecchino di Hanka lo finisca. Il Settore 9 salva Killian e Aramaki uccide Cutter con la sua benedizione. Il giorno dopo viene curata e abbraccia la sua vera identità di Motoko Kusanagi mentre si riconcilia con sua madre.

Il film live-action di Ghost in the Shell si è rivelato una produzione controversa, sia per la gestione dei temi del materiale originale che per il casting di Scarlett Johansson nel ruolo di un personaggio originariamente giapponese. La qualità complessiva e i meriti del film Ghost in the Shell rimangono ancora oggi oggetto di accesi dibattiti.