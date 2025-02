Rachel Brosnahan racconta che tipo di giornalista sarà Lois in Superman

Si è detto molto su come Superman affronterà cosa significa essere un giornalista moderno e l’attrice che interpreta Lois Lane, Rachel Brosnahan, ha già parlato di come l’intrepida reporter del Daily Planet gestirà le fake news, ma la vedremo impegnata in qualcosa di più del semplice lavoro in redazione?

Che Lois sia una reporter televisiva o addirittura qualcuno che usa i social media per comunicare con i cittadini di Metropolis ha senso nel mondo di oggi. Tuttavia, sembra che James Gunn stia adottando un approccio classico, del classico lavoro a un giornale cartaceo.

Powered by

“Ho parlato con una manciata di giornalisti davvero brillanti per aiutarmi a entrare nella mentalità di persone che hanno lavorato sia in una redazione che in una trasmissione, cosa che Lois ovviamente non fa ma… comunque utile”, conferma Rachel Brosnahan. “Sono stati fantastici [e] molto generosi con il loro tempo”.

La notizia che Lois non sarà una giornalista televisiva è stata accolta con favore dalla maggior parte dei fan. Non c’è un vero bisogno di modernizzare The Daily Planet: la serie TV Supergirl ci ha provato con “Catco Worldwide Media” e rendere Clark Kent e Lois dei veri reporter non è una cosa negativa. Sarà davvero interessante vedere come Lois concilia lo scrivere dell’Uomo d’Acciaio con il fatto di sapere presumibilmente che Clark è segretamente Superman.

Di cosa parla Superman

“Questo film parla dell’umanità di Clark Kent“, ha detto in precedenza James Gunn di Superman. “Sì, è un alieno di un altro pianeta che è super potente, ma è anche profondamente, profondamente umano. Ha emozioni e sentimenti, e lui, sai, ogni giorno si sveglia e cerca di fare le scelte migliori che può, e a volte fallisce, ed è di questo che parla questo film”.

“Questo riguarda un personaggio complesso, e penso che sia la cosa che sorprenderà completamente il pubblico. Ciò che non si vede nel trailer, sono queste complesse relazioni tra Clark e Lois e Lex e Clark, e come interagiscono, e i diversi valori che hanno e come, sai, si rafforzano a vicenda e si indeboliscono a vicenda”, ha aggiunto il regista.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.