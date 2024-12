Godzilla vs. Kong, la spiegazione della battaglia finale: chi vince?

Chi avrebbe vinto in Godzilla vs Kong era la più grande domanda che circondava il film del MonsterVerse del 2021 prima della sua uscita, dato che il testa a testa tra i due titani del cinema era uno degli scontri cinematografici più attesi del 21° secolo. Godzilla e King Kong sono i due mostri più iconici del MonsterVerse, ma uno è chiaramente più potente dell’altro. Mentre Godzilla era visto come amico e salvatore dell’umanità sia in Godzilla che in Godzilla II – King of the Monsters, il film di Adam Wingard capovolge la storia e lo rende apparentemente il cattivo, il che significa che Kong deve prendere le armi contro il Re dei Mostri e difendere l’umanità.

Il primo scontro tra Godzilla e King Kong nel MonsterVerse ha luogo in mezzo all’oceano durante il viaggio della Monarch verso la sua struttura in Antartide. Godzilla avverte la presenza di Kong e lo attacca, poiché vede il titano dell’Isola del Teschio come una minaccia al suo status di alfa. Godzilla, in questa occasione, vince la battaglia e se ne va quando ritiene che Kong non sia più una minaccia, ma la tregua dura solo finché Kong non raccogli e potenzia una sua ascia nella Terra Cava. Inoltre, il primo scontro si svolge in mare aperto, territorio più favorevole a Godzilla, per cui bisogna attendere il secondo scontro per poter davvero stabilire chi vince tra i due.

Chi vince in Godzilla Vs. Kong?

Nel loro secondo e ultimo combattimento a Hong Kong, Godzilla sconfigge Kong, nonostante il dottor Nathan Lind ritenesse che Kong avesse inizialmente vinto il secondo round. Kong dimostrò grande abilità nel contrastare gli attacchi del soffio atomico di Godzilla, ma alla fine l’esplosione causata dall’ascia ha disorientato solo temporaneamente Godzilla, non lo ha sconfitto. Godzilla è infatti poi tornato e ha battuto Kong, il che ha senso viste le ferite di quest’ultimo e la quasi invincibilità del lucertolone, nonché la sua capacità di assorbire radiazioni per ricaricarsi. Ma piuttosto che ucciderlo come ha fatto in passato con i suoi nemici, Godzilla ha lasciato Kong a soccombere alle sue ferite, affermandosi come Titano Alfa.

Tuttavia, è poi arrivato Mechagodzilla a mettere i bastoni tra le ruote. Sebbene infatti Godzilla sia il vero vincitore di entrambe le battaglie contro Kong, dopo che lo scimmione lo aiuta a sconfiggere Mechagodzilla, Godzilla capisce che Kong non era più una minaccia per lui ed entrambi si sono apparentemente accettati a vicenda. Godzilla rimane il Re dei Mostri in superficie, mentre Kong è ora il Re della Terra Cava nel mondo sotterraneo. In questo modo, entrambi possono coesistere come Titani Alfa in mondi separati. Inoltre, l’aspetto che consolida la vittoria di Godzilla è l’esperienza di quasi morte di Kong. Se non fosse stato per il dottor Lind e l’impulso energetico dell’HEAV, Kong sarebbe probabilmente morto a tutti gli effetti.

Godzilla ha bisogno di Kong nel finale

Anche se Kong ha lottato due volte contro Godzilla, alla fine non è riuscito a vincere. Ma ciò che è interessante è che il film gli concede comunque una vittoria. Kong usa la sua ascia – per gentile concessione del soffio atomico di Godzilla – per uccidere Mechagodzilla, sconfiggendo così sia una versione di Godzilla che di Ghidorah. Per quanto riguarda lo status di Titano Alfa, tuttavia, Godzilla ha dunque innegabilmente vinto e, sebbene non abbia costretto Kong a inchinarsi a lui, Kong ha accettato il fatto di non essergli superiore (anche se non ha esplicitamente perso). In definitiva, è stata una vittoria tematica per Godzilla.

Lo stesso regista Adam Wingard si è espresso su chi fosse il vincitore definitivo del film, dicendo: “Godzilla ha vinto. Ha ucciso Kong. Kong è poi stato resuscitato. Ritengo che la battaglia con il mecha fosse al di fuori di questo. Come si dice: Godzilla ha vinto la battaglia, Kong ha vinto il film”. Non c’è da stupirsi che Wingard ritenga Godzilla il vincitore. Dopotutto, Godzilla è stato il protagonista del MonsterVerse fin dalla sua nascita. Certo, il futuro di Kong sembra luminoso ora che è vicino a guadagnarsi il titolo di “King”, ma se il mondo ha bisogno di una forza della natura che lo protegga, Godzilla sarà l’unico vero Titano all’altezza del compito.

Come lo scontro finale tra Godzilla e King Kong prepara il sequel

Lo scontro finale tra Godzilla e King Kong si conclude con Kong che governa la Terra Cava e Godzilla che conquista la superficie, il che prepara il sequel in diversi modi importanti. Lo scontro tra Godzilla e King Kong ha effettivamente cambiato la dinamica del potere tra i due. La loro competizione è stata apparentemente risolta e a entrambi i personaggi del MonsterVerse è stato assegnato un proprio dominio. Questa tregua e questa improbabile alleanza sono importanti per il sequel, Godzilla e Kong – Il nuovo impero (uscito nel marzo 2024), in cui i due titani si confrontano con un nuovo antagonista: Skar King, un titano scimmia rivale della Terra Cava.

Anche se Godzilla ha battuto Kong, la battaglia non è stata affatto unilaterale, ed è chiaro che i Titani della specie di Kong, soprattutto grazie alla loro intelligenza, potrebbero essere un problema per il Re dei Mostri. Inoltre, Skar King sembra essere più potente di Kong, il che significa che il nuovo cattivo è un problema anche per Godzilla. Mentre Godzilla si accontenta che Kong abbia il dominio sulla Terra Cava, lo stesso non sembra valere per Skar King, che mira a dominare il mondo intero. Le stesse ragioni per cui Kong ha tenuto testa a Godzilla saranno quindi il motivo per cui i due dovranno fare squadra nel sequel di Godzilla vs Kong.